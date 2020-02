Tout sur la psychologie en ligne avec psynyou.com

Une séance de thérapie, c’est peut-être bien ce dont vous avez le plus besoin en ce moment mais vous n’avez pas le temps de vous déplacer en cabinet ? À l’heure du numérique où tout a tendance à être digitalisé, vous pourrez profiter de la psychothérapie en ligne. Cela vous permet de parler à cœur ouvert avec votre psychologue sans faire face à une longue file d’attente dans les cabinets.

Tout sur la psychologie en ligne

Personne ne doute de l’efficacité de la séance de psychothérapie pour retrouver le bien-être. En effet, faire appel à un professionnel vous aidera à vous retrouver et à vous sentir bien dans votre tête. D’ailleurs, le fait que la psychothérapie puisse être réalisée en ligne depuis votre domicile arrange bien les choses. En effet, en plus d’avoir la possibilité de faire la consultation depuis chez vous, vous avez également droit à une consultation personnalisée et professionnelle avec des psychologues reconnus dans leurs métiers..

Particularités des services

On recense un nombre considérable de psychologues qui proposent leurs prestations sur internet, mais ce site est complétement différent puisqu’il propose une inscription gratuite et sans engagement. Effectivement, comme vous le saviez probablement déjà, il est rare de trouver un psychologue en ligne qui consulte rapidement et en direct ses clients. Ce site propose d’utiliser la consultation en vidéo, par tchat et l’email.Le gros avantage reste la téléconsultation car cette technologie permet de discuter directement avec le psychologue pour parler de votre situation. Ainsi, vous ferez la consultation comme si vous étiez dans un cabinet. Mais ce n’est pas tout ! Sachant que les frais de consultations constituent l’un des obstacles principaux des Français pour ne pas consulter des psychologues, Psynyou a décidé d’ajuster ses prix pour convenir à tous les budgets et rendre la psychologie accessible à tous.

En effet, les 35 euros qu’ils demandent sont moindres comme frais de consultation chez un psychologue. C’est d’ailleurs ce prix qui leur donne un sacré avantage concurrentiel.