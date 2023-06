Legio Patria Nostra, tome 3, Tierras calientes

Tierras calientes est le troisième tome de la série Legio Patria Nostra, des éditions Glénat, paru fin avril 2023. Une bande dessinée de Jean-André Yerlès et Marc-Antoine Boidin, qui offre à découvrir la suite des aventures de Casimir Laï devenu légionnaire…

Au Mexique, à l’hacienda de Camaron, le 1er mai 1863, à 9h, Casimir découvre le cadavre de Main de bois. Il le salue, puis repart… Un peu plus loin des loups l’entourent. Il comprend que le temps des charognards semble venu et avec lui, la conscience que sa mission ne se trouve pas terminée. Casimir avance, malgré la faim, la douleur, la soif… Il marche, avec en tête le son d’un tambour. Le légionnaire se cache derrière un rocher et aperçoit quelques-uns de ses camarades faits prisonniers. Il pense à une illusion, car pour lui, ils sont morts… Derrière lui une ombre approche, le bout d’un fusil posé sur sa tempe ! En février 1863, Casimir est à Sidi-Bel-Abbès, sur le balcon d’une chambre d’hôtel. Dans le lit, Zélie, nue, demande à Casimir pourquoi il ne parle pas du Maure au capitaine. Elle pense qu’il pourrait prendre des mesures…

Casimir ne l’entend pas ainsi, il pense que le Maure s’est engagé pour effacer son passé, tout comme lui. Zélie, quant à elle, préfèrerait qu’il le tue avant qu’il ne soit tué ! Mais en attendant, ils s’apprêtent tous deux à partir au Mexique. La tension entre Casimir et Sergers se fait de plus en plus ressentir, de plus que le Maure ne joue pas franc jeu ! La bande dessinée reste bien rythmée et découpée, avec le départ et la traversée mouvementée de l’Atlantique, puis l’arrivée à Vera Cruz. Entre la guerre et la fièvre jaune, il semblerait que les héros ont débarqué en enfer ! L’intrigue reste captivante et bien menée, avec quelques flashbacks, des révélations et beaucoup de tensions, quelques coups bas et de nombreux dangers. Le dessin reste très agréable, avec un trait vif et un découpage dynamique. Un cahier documentaire, avec quelques illustrations, vient enrichir l’ouvrage.

Un cahier documentaire, avec quelques illustrations, vient enrichir l'ouvrage.

