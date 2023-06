Ramsès II – Un règne exceptionnel aux Éditions Glénat

La série « Ils ont fait l’histoire », de Glénat, se penche sur le règne et la vie d’un pharaon exceptionnel : Ramsés II ! On connaît le personnage historique, mais qui était vraiment cet homme ayant laissé des ouvrages architecturaux et historiques grandioses.

Grâce à la supervision de Juan Carlos Morena Garcia, Historien, redécouvrez ce personnage énigmatique sous un autre angle.

Dans ce one shot publié depuis le 22 mars 23, aux Éditions Glénat ! (+14)

Le décor :

Fin mai 1279 AV J.C.… Louxor, Vallée des Rois…

Ce matin, la mise au tombeau de sa majesté le Roi Séthi 1er se déroule selon le rituel funéraire habituel. Le prince héritier, ancien chef de l’armée, est déjà prêt à recevoir le Héqa, signe de pouvoir et symbole du gouverneur. Il est jeune et tout le poids qui vient reposer sur ses épaules commence déjà à l’angoisser. Heureusement, son épouse, Nefertari, se tient à ses côtés afin de le rassurer, avant la procession et le couronnement devant le peuple en liesse.

Déjà, dans la demeure de feu, son père, le vizir l’informe que les ambassadeurs Hatti et Assyriens sont présents, et prêts à le soutenir.

Mais Ramsès n’est pas du même avis. Il sait qu’à la moindre occasion tout peut vaciller : son règne, comme la perte de ces terres. Et même s’il est à présent le détenteur du pouvoir, il doit faire prospérer la paix intérieure et continuer à restaurer la puissance de l’Egypte.

À ses côtés, il a également son plus fidèle serviteur, qu’il consulte régulièrement comme un ami. Il lui fait part de ses angoisses, à présent qu’il est monté sur le trône. Car il est bien conscient du poids de sa lignée et des « vautours » qui tournent au-dessus de sa cour.

Tandis que commence son règne exceptionnel, teinté de ses « amours » de cœur, ou de stratégie. De constructions exceptionnelles que l’on peut encore voir dans la Vallée des rois, il y a aussi, les premières campagnes en Syrie, afin de faire plier les Hittites…

Un règne qui perdurera plus de soixante ans ….

Le point sur la BD :

Grâce au soutien de J.C. Moreno Garcia, égyptologue et directeur de recherches du CNRS, Wyctor reconstitue petit à petit la vie de ce pharaon iconique. Il imagine l’impact de son intimité, son affect, son ego pour nous dévoiler le caractère puissant de l’homme avant tout. Ses amours avec sa concubine principale, Néfertari, mais aussi, les différents projets architecturaux menés sur tous ces territoires. La grandeur et la beauté de ses constructions sont mises en avant par Mickael Malatini, et cette édition Glénat, grand format. Des illustrations réalistes, des reproductions fidèles des vêtements, de la vie, et des multiples bâtiments ou tableaux de cette époque.

Le récit alterne entre les grandes batailles menées de front par Ramsès II. Les pertes tragiques de sa vie, les choix auxquels il a dû faire face pour confirmer son pouvoir suivant son règne. Le tout à travers les yeux de son serviteur, qui se positionne en narrateur pour nous plonger un peu plus dans l’intimité de ce grand bâtisseur.

La conclusion :

Un one shot passionnant que l’on découvre émerveillé devant ces illustrations aussi grandioses que cet homme : Ramsès II aux Éditions Glénat se meut en un récit plus humain et proche de la réalité, que tous ces récits historiques scolaires ou de reportages, où l’on fait honneur au dirigeant. Et moins à l’homme et son moi profond. Cette représentation du personnage nous permet de voir, certes, un guerrier, un conquérant, mais surtout de découvrir l’homme véritable, avec ses faiblesses et ses rancœurs qu’il a pu être.

Passionnant !