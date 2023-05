Le festin des héros est le livre de cuisine officiel de ce jeu de rôle Dungeons & Dragons, paru aux éditions 404, en mars 2023. Un ouvrage curieux et gourmand, invitant à accompagner les parties du jeu de rôle culte, avec des recettes officielles de cet univers fantastique.

Le bel ouvrage débute avec quelques belles photographies, aussi fascinantes que gourmandes. Elles éveillent les sens. Un sommaire, simple et efficace, propose de découvrir les principales parties de l’ouvrage. Il y a la cuisine des humains, des elfes, des nains, des halfelins, celle atypique et les breuvages. Une introduction, un sujet autour de cet ouvrage, des saveurs et des conseils, sont également à retrouver. Ensuite débute la découverte des recettes. Ainsi, il est expliqué que Donjons & Dragons est plus qu’un jeu narratif dynamique, ou encore un défi intellectuel, c’est aussi un mode de vie. Une aventure comestible est donc à découvrir, à travers cet ouvrage curieux et ses recettes à la sauce Donjon.

Le livre est réellement immersif. Et cela tant par les explications et l’entrée dans les différents mondes, que par les photographies superbes et travaillées. L’ouvrage est fascinant, curieux et gourmand à la fois, invitant à retrouver des personnages, des établissements, des mondes et royaumes… Les recettes semblent toutes accompagnées d’un paragraphe permettant de justifier le choix du plat, et de l’intégrer dans cet univers fantastique. La liste des ingrédients et le nombre de parts restent bien notifiés. Les étapes à suivre restent bien détaillées, pour réaliser au mieux le plat suggéré. Enfin, des notes du cuistot offre quelques conseils ou variantes plutôt intéressants. Des photographies travaillées et alléchantes et quelques illustrations immersives parfaitement l’ouvrage, qui ravira tous les fans.

Dungeons & Dragons – Le festin des héros est un ouvrage culinaire officiel et original, des éditions 404. Un beau livre, tant par la mise en page et les illustrations, que par le choix et l’inspiration des plats suggérés. Plus qu’un livre de cuisine, c’est un livre immersif et complet, pour s’imprégner totalement du célèbre jeu de rôle.

