Les contes du seum de Paul Séré aux Ed. du Cherche Midi

Les excellentes éditions du Cherche Midi présentent un roman atypique, drôle et attachant : Les contes du seum de Paul Séré.

Le pitch :

« Avoir le seum » : être énervé, en colère, agacé ou dégoûté.

Une légende du braquage, tombée dans le coma après une mauvaise chute dans une usine de carboglace, se réveille trente ans plus tard au cœur de la cité de Belaire, où les codes ont bien changé.

Une star du foot ruinée revient dans cette même cité, contrainte et forcée de vivre chez ses parents.

Et puis, il y a aussi ceux qui croient avoir une idée de génie : livrer plus de 300 kg de cannabis au milieu des tours en se faisant passer pour des policiers… Sauf que la livraison se déroule pendant une nuit d’émeutes.

Sans oublier le pitbull qui rêve d’obtenir le prix Goncourt.

Tout ce joyeux petit monde se croise dans la cité du Seum.

Quoi de plus relaxant que d’observer des gens galérer alors qu’on est posé à lire tranquillement dans son canapé ?

Quelques mots sur l’auteur :

Paul Séré, ancien et contemporain du Jamel Comedy Club, est stand-uper, dramaturge, scénariste, acteur et vidéaste.

Mon avis de lectrice :

Avec Les contes du seum , Paul Séré nous propose d’entrer dans un univers où à priori tout est manichéen, les bons d’un côté du périph, les méchants de l’autre côté. Mais c’était sans compter sur le talent de conteur de l’auteur qui déploie une palette de nuances incroyable pour relater un quotidien dénué de poésie.

Et pourtant, le monde de Paul Séré ne manque ni de magie, ni de beauté, ni d’humour. Avec une palette riche en émotions, il réussit dans cet excellent roman : Les contes du Seum, à peindre une toile multicolore qu’on a plaisir à admirer.

Son style unique fait de punchlines drôlissimes et de belles métaphores sert avec brio des situations inédites avec des personnages touchants, sensibles et rattrapés par leur destin. Tout ce petit monde se débat dans une sorte de fatalité dont le lien d’attache est une cité dont ils n’arriveront jamais à se défaire.

J’ai lu avec un très grand plaisir chacun de ces “contes” qui nous rappellent que” nous ne sommes que la somme de nos actes”. Paul Séré nous explique à sa manière qu’il n’est pas interdit de rêver, bien au contraire, surtout quand notre but est d’étendre notre liberté au-delà d’un périmètre que la société nous a imposé. Les Contes du Seum de Paul Séré paru chez Le Cherche Midi Editeur est une lecture fluide, fraîche et dynamique, parfaite pour la rentrée !

