Court toujours – La nouvelle collection des éditions Nathan

Court toujours est une collection de romans courts, à lire ou à écouter, adaptés et accessibles au nouveau mode de vie des 15/25 ans. Une nouvelle collection des éditions Nathan, qui débute avec six romans, de six auteurs différents, parus en septembre 2020.

En effet, les romans se présentent sur un support papier, un livre pas trop épais, qui peut se lire rapidement et facilement. Mais les romans sont également accessibles en ebook, sur tous supports digitaux, ainsi qu’en livre audio, dont certaines histoires sont lues par les auteurs eux-mêmes. La collection est pensée pour les lecteurs de 15 à 25 ans, tentant de s’adapter à leur mode de vie, offrant donc des romans accessibles sur plusieurs supports, et restant courts.

La collection est pratique, pour les lecteurs qui n’aiment pas les longs romans et permet de garder un pied dans la littérature, offrant de superbes histoires. Ici les romans sont différents, avec six auteurs différents, offrant ainsi un bel éventail de découvertes. Il y a donc des histoires de maladie, de voyage, de famille, de rencontres, d’amitié, de vacances, d’évasion, d’agression… Des quêtes initiatiques, pour aller de l’avant, grandir, à travers des thrillers percutants, ou des récits plus drôles, présentant un quotidien marqué, des amitiés touchantes et bouleversées…

Les écritures sont différentes, mais surprenantes, avec chacun à leur façon un ton moderne, avec, entre autres, un journal intime à suivre, des messages à lire… Les chapitres sont assez courts, pour pouvoir lire, petit à petit, ces histoires aussi captivantes, que modernes, percutantes et amusantes.

La nouvelle collection Court toujours, des éditions Nathan, se compose de six petits romans, de six auteurs différents, présentant des récits initiatiques percutants et intenses, racontant un moment-charnière de la vie d’un ou une ado d’aujourd’hui, à travers trois supports, le livre papier, l’ebook et le livre audio.