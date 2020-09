STAR TREK FIRST CONTACT EXPÉRIENCE – le jeu immersif

Partagez





Star Trek First Contact Expérience au Musée de l’Air et de l’Espace. ADP Le Bourget accueillera pour la première fois, un jeu en réalité augmentée pour découvrir l’histoire de la conquête spatiale. Plongez en immersion totale dans l’univers du film STAR TREK, FIRST CONTACT

STAR TREK FIRST CONTACT EXPERIENCE

Jeu immersif en réalité augmentée

Au Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport de Paris Le Bourget

du 15 septembre au 31 décembre 2020

La rentrée s’annonce SPATIALE et SPÉCIALE au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. Venez rejoindre l’équipage du vaisseau Entreprise-E, dirigé par le Capitaine Picard pour défendre le musée et ainsi, permettre la reconstruction du « Phoenix ». Armés de votre smartphone, vous devrez retrouver les pièces du vaisseau mais aussi combattre les Borgs ennemis.

UN TERRAIN DE JEU SPATIAL de 2500 m2

Le Hall de l’espace sera le principal terrain de jeu du public. Grand de 2 500 m2, il raconte l’histoire passionnante des aventuriers de l’espace mais aussi des technologies qui leur ont permis de réaliser le premier vol spatial. Chaque véhicule prendra vie et impliquera le visiteur dans l’univers de Star Trek. Cet univers parallèle en 3D présentera ainsi la conquête de l’espace sous un jour divertissant et ludique.

PAS BESOIN D’ÊTRE UN GEEK POUR AIDER L’ÉQUIPAGE STARFLEET

5 avril 2063. Zephram Cochrane atteint la vitesse de distorsion à bord du vaisseau « Phoenix ». Fabriqué à partir d’un ancien missile nucléaire Titan, ce dernier est repéré par les Vulcains au musée de l’Air et de l’Espace pour tenter d’établir le premier contact avec l’espèce humaine. Malheureusement, le vaisseau est endommagé. L’équipage Starfleet a besoin de renforts sur place.

Les Borgs, ennemis jurés des Humains, sous le commandement de leur reine, ont décidé de lancer une offensive contre le musée de l’Air et de l’Espace pour empêcher la rencontre entre les Humains et les Vulcains, en bloquant le vaisseau « Phoenix » au sol.

LE JEU FAMILIAL DE LA RENTRÉE

Marre de la Covid et de la monotonie ? Alors c’est l’expérience qu’il vous faut ! En famille (tous masqués bien sûr) et munis d’un smartphone, c’est un jeu d’action et de réflexes qui vous permettra de découvrir le musée grâce à une aventure embarquée sur mobile : une expérience d’1h30 qui mélange les codes du film et l’Histoire de la conquête spatiale. Alors ? Prêts à relever le défi ?

Alors prêts à entrer en contact ?

INFORMATIONS PRATIQUES :

Hall de l’Espace du Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget – Aéroport de Paris-Le Bourget, 93352 Le Bourget

Application Hootside (IOS et Android) à télécharger gratuitement pour participer au jeu.

Durée de l’expérience : 1h30 – Pas d’âge minimum requis

Tarif : 19€99 – ATTENTION, ce billet ne donne pas droit d’accès au Musée.