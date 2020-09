Atelier crochet – Adorables mini animaux

Adorables mini animaux est un livre d’activités manuelles, qui propose de réaliser de superbes petits animaux en crochet. Un ouvrage paru aux éditions Mango, en février 2020, de Marie Clesse de So Croch’ qui apprend à crocheter des animaux miniatures.

C’est par une introduction que l’ouvrage débute, présentant ainsi le travail de Marie Clesse de So Croch’, qui propose des amigurumi à la vente, en commençant d’ailleurs, avec les modèles présentés dans le présent livre. Des petits modèles d’animaux adorables et attachants, à l’image des figurines pour enfants. Les animaux ont été sélectionnés, parmi une quarantaine de modèles, pour tenter de faire plaisir à tous, et de retrouver une jolie ribambelle de mini animaux à crocheter, pour constituer une belle animalerie.

Un sommaire présente, par la suite, les différentes parties de l’ouvrage, avec les modèles photographiés, pour ensuite retrouver le matériel nécessaire et les techniques à appliquer, pour réaliser d’adorables petits animaux. Les formes de bases, tout comme la tête et le corps, sont très bien expliquées, pour les former correctement afin de les assembler par la suite. Enfin, ce sont les modèles à retrouver, tout en explications, à commencer par le lion.

Les instructions sont complètes, le matériel listé, les dimensions données, tout comme le temps de réalisation. Chaque élément à réaliser est bien expliqué, pour réaliser un animal en entier et l’assembler. Des options facultatives sont également suggérées pour personnaliser les animaux à créer. La création est minutieuse, mais les explications réellement bien détaillées, pour réussir parfaitement l’un de ces adorables amigurumis. Les fans de crochet vont pouvoir réaliser de petits animaux exotiques, des animaux de la ferme, de la forêt, de la mer ou encore des animaux fantastiques !

Adorables mini animaux est un nouvel ouvrage de la collection Atelier crochet, des éditions Mango. Un bel ouvrage qui présente plus d’une vingtaine de mini animaux à crocheter, avec des explications claires et bien détaillées, afin de réussir parfaitement son petit amigurumi.