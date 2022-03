“Les Excellents” au Café de la Danse les 11 et 12 avril

Partagez





Les Excellents – Après plus de 3 millions de vues sur internet, et un passage très remarqué sur scène, Ramon Pipin, Jérôme Sétian & Sylvain Fusée (et leurs amis), font leur grand retour au Café de la Danse les 11 et 12 avril 2022. A cette occasion, les Excellents feront découvrir des nouveaux titres, en plus de leurs immenses succès dorés sur tranche.

LES EXCELLENTS

au Café de la Danse – Paris

les 11 et 12 avril 2022

De la dentelle de Calais humoristique, la crème de la crème du massacre de hits, le label rouge élevé aux grains de dézingage en règle des tops de la rock-culture. Vous en réviez ?! Les Excellents l’ont fait !

Fort de plus de 3 millions de vues sur Internet, lorsque les Excellents ont décidé de rentrer en studio pour graver en dur leurs massacres, puis de créer un spectacle, personne ne s’attendait à un tel engouement.

Disons-le tout net : c’est le fruit d’années de travail acharné de leur instrument de prédilection, le ukulélé, qui leur a procuré cette maîtrise inégalée, saluée aujourd’hui par les critiques les plus influents.

Avant la tournée mondiale qui les emmènera jusqu’en 2025, Les Excellents donnent rendez-vous pour deux soirs les 11 et 12 avril 2022 au Café de la Danse pour présenter à nouveau ce spectacle exceptionnel, mélange de grâce, de musicalité et d’esprit.

Sur scène, nos onze virtuoses massacreront avec opiniâtreté une cinquantaine de chefs-d’œuvre du rock, de Lou Reed aux Beatles, de Madonna à Kate Bush, de Hendrix à Prince… Avec eux, la richesse des arrangements retrouve sa fraîcheur au travers de réductions pour ukuleles, percussions de cuisine et cor de chasse. Un évènement à réserver sans attendre.

INFORMATIONS PRATIQUES ET BILLETTERIE :

Spectacle les 11 et 12 avril prochains

Café de la Danse – 5 passage Louis-Philippe – 75011 Paris

en ligne : www.cafedeladanse.com

Tarif unique : 35 euros