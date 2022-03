L’île oubliée T2 : Les portes de Janus – Éditions Jungle frissons 

Partagez





Après une escale mouvementée sur une île oubliée, grecque et mystérieuse, (cf le tome 1), Eve, Mia et leur parent, ont repris la route du large. Pourtant, de nouvelles avaries et la disparition de leurs parents sur le bateau, les poussent à accoster sur un nouveau bout de terre …

L’île oubliée tome 2, une série jeunesse entre thriller et mystères, à découvrir depuis le 3 Mars 22, aux Éditions Jungle Frissons !! (+10)

Le décor :

Une tribu en pleine célébration. Ils appellent un certain « Phobétor » et demandent d’emmener quelqu’un « derrière la porte ». Mia est attaché au montant d’une immense porte en pierre. Eve sa soeur jumelle, se précipite pour la détacher. Quelle n’est pas leur surprise quand une personne avec un masque effrayant s’approche d’elles avec un grand couteau pour leur arracher le coeur ?? Ce n’est pas possible, qu’est-il donc entrain de se passer ??

… les deux soeurs jumelles, Eve, la rousse et Mia, la blonde, se réveillent dans leur chambre sur le voilier des parents ! Ouf, ce n’était qu’un cauchemar ! Même si, bizarrement, elles ont fait le même, mais avec leur rôle inversé. Dehors, le soleil brille, et il semble qu’ils aient accosté pour leurs vacances sur une nouvelle île ! Elles sont si heureuses que tout cela ne soit qu’un mauvais rêve, qu’elle se précipite sur le pont pour retrouver leur parent et prendre un bon petit déjeuner …

Mais, une nouvelle fois, les choses semblent étranges : Ni leur mère, ni leur père ne se trouvent à bord ?

Au loin, elles entendent des bruits bizarres. Mia prend une paire de jumelles et constate que sa mère est en détresse sur la plage. Pas la peine de prendre l’annexe, elle a subi des avaries irréparables, on ne sait comment. Nager jusqu’à l’île serait trop risqué. Il ne reste qu’une solution : mettre en pratique les cours de navigation qu’elles n’ont jamais écoutés, rapprocher le bateau le plus prêt possible de l’île, en évitant les éperons rocheux et jeter l’ancre pour stabiliser le voilier.

Oui mais voilà : l’ancre a, elle aussi, mystérieusement disparue et les filles se retrouvent en bien mauvaise posture …

Le point sur la BD :

Une nouvelle aventure effrayante pour ce second tome de l’île oubliée. Xavier Bétaucourt a bien décidé de gâcher les vacances en voilier de ces deux gamines !!!! Il propose cette fois, un scénario qui continue, en quelque sorte, la première aventure. On retrouve des créatures étranges, la disparition des parents. L’enquête des deux pré-adolescentes au sujet d’un nouveau mystère. Mais surtout, leur fraicheur et leur bonne humeur même dans les situations les plus périlleuses !

Pour Les portes de Janus aux Éditions Jungle Frissons, le récit met l’accent sur la « solidarité » entre les filles, et leur capacité à « communiquer » en tant que gémellaire. Un nouveau tome plein de surprises qu’on attendait vraiment pas. Toujours avec un graphisme de Paola Antista (Sorceline ) imprégnant l’histoire de ses visions fantastiques multiples !

La conclusion :

Une suite surprenante, car, si vous avez lu la review du tome 1 de L’île oubliée, je ne savais pas du tout sur quoi les auteurs allaient rebondir en le refermant ! Et bien, me voilà fixée : on ne quitte pas vraiment tout le monde dans ce second tome aux Éditions Jungle frissons, et les auteurs mettent la barre un peu plus haut, avec les deux filles confrontées à leur propre sort ! L’ambiance est toujours mystérieuse, effrayante et fantastique, complètement addictive et sombre ! Une série que je conseille aux plus aventuriers !!