Marvel Arcanes – Les tourments de Fatalis

La collection Marvel Arcanes, se complète avec le titre Les tourments de Fatalis, paru aux éditions 404, en février 2022. Un roman de David Annandale, qui présente une aventure inédite du vilain Docteur Victor von Fatalis, qui s’attache à vouloir ouvrir la porte des Enfers.

Le pic aride du mont Sivàr se dresse à l’est de Fatalistadt, marquant la frontière entre la Latvérie et la Roumanie. La montagne, isolée du reste de la chaîne, comme si elle était avancée, est tel un éclaireur de granit. Les côtes du Sivàr sont habillées d’une dense forêt brusquement interrompue à mi-hauteur. Au-dessus, la pente n’est pas particulièrement raide, mais forme un paysage brutal et découpé, entre débris de glissements de terrain et crevasses sans fond. La pointe s’élève pratiquement à la verticale, avec ses faces lugubres et sauvages. Fatalis atterrit sur le mont, tandis que la chaleur de la journée commence à décliner. Il a utilisé les jetpacks de sa ceinture pour se poser…

Le célèbre vilain Victor von Fatalis est à découvrir dans ce roman de 382 pages, pour les lecteurs, et fans, à partir de 14 ans. Le personnage est à retrouver dans une aventure inédite, riche et rythmée, où le méchant tente de trouver le moyen d’assouvir son obsession de toujours, soit secourir l’âme de sa mère des griffes de s Enfers. Pour cela, il sera aidé par Maria von Helm, une sorcière. Tous les deux vont mettre en commun leur savoir, pour une invention improbable, mêlant magie et technologie. L’histoire est bien découpée et rythmée, elle est aussi détaillée, ce qui permet réellement de s’immerger dans ce récit curieux et bien construit. Le suspense est également travaillé, avec des rebondissements, des menaces…

Les tourments de Fatalis est un roman de la collection Marvel Arcanes, des éditions 404. Un récit qui présente le vilain Victor von Fatalis, dans une aventure inédite, surprenante et captivante, présentant un personnage à part, un scientifique incroyable, un sorcier et un fils dévoué.

Les tourments de Fatalis