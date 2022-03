Fish4Ever – De nouveaux produits équitables à découvrir

La marque Fish4Ever, de conserves de poisson, issue de pêche raisonnée, présente de nouveaux produits équitables. La marque continue son développement et de proposer des produits sains, bons, raisonnés, bio, et équitables, pour préserver les ressources, les poissons et la nature.

La marque Fish4Ever s’oriente vers des méthodes de pêche raisonnées, moins industrielles que possible, et très sélectives, soutenant les petits bateaux qui pêchent bien et sans dégâts, pour la nature et les espèces, avec une approche responsable et écologique, tout en incluant une dimension humaine. La marque est donc pour une pêche durable, de qualité et éthique.

Dans ce sens, la marque propose de nouveaux produits équitables, tels que les filets de thon Atlantique au naturel, les conserves de miettes de thon à la sauce tomate bio, ainsi que le thon équitable entier naturel. La spécialité de la marque est de travailler à partir de thon entier, pendant toute la production, ainsi le poisson arrive en entier, sur tous les sites de production.

Manger sain et responsable est important, c’est la force de Fish4Ever, qui est la seule marque du secteur bio dans toute l’Europe. Des produits certifiés Naturaland, et pour le thon équitable Fair Trade USA, à découvrir et déguster à travers plusieurs recettes. En effet, ces conserves de thon peuvent être savourées de différentes manières, en salade, en tartine, en cake, en tarte, avec des pâtes… Les produits sont bons, sains, responsables, authentiques, à retrouver avec de la sauce tomates, au naturel, à l’huile de tournesol, à l’huile d’olive… Les filets, tranches, ou encore miettes, sont savoureux, goûteux, généreux et plaisants à déguster et partager.

Fish4Ever continue dans sa belle lancée, en proposant de nouveaux produits, dont un équitable, certifié Fair Trade USA. Des produits sains et bons, issus d’une pêche responsable, artisanale et à la ligne, proposant une traçabilité précise et réconfortante.

La marque éthique Fish4Ever est à retrouver par ici…