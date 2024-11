Les jolies maisons des animaux – Un voyage visuel étonnant

Après « Les maisons des animaux », Philippe Ug nous propose un nouvel ouvrage animé : « Les jolies maisons des animaux ». Bien qu’on puisse croire qu’il explore à nouveau la même thématique, il n’en est rien. L’auteur nous étonne en immergeant les enfants dans un monde farfelu, où des maisons étonnantes se déploient sous leurs yeux. Un véritable régal visuel, qui stimule l’imagination et invite à l’émerveillement !

Les maisons étonnantes des animaux

Les enfants seront pressés de découvrir ce que cache ce livre et ils en prendront plein les yeux. À l’intérieur, des illustrations étonnantes et des décors qui se déplient sous leurs yeux, mettant en valeur des animaux attachants dans des maisons originales.

Ils visiteront le nid douillet de la colombe, qui a décoré son logis de plumes de paon, ou encore la coquille étincelante du Bernard-l’hermite, piquée à ses amies. Ils découvriront aussi le logis d’une chauve-souris qui s’est installée, la tête à l’envers, dans une mine de pierre. La chouette du désert, quant à elle, ne semble pas avoir peur de se piquer les plumes étant donné son lieu d’habitat : un cactus. Une grenouille a trouvé refuge dans une fontaine italienne, tandis que le castor préfère le luxe d’un chalet au bord de l’eau. Enfin, une petite puce s’est installée confortablement sur le pelage d’un chien sorti tout droit du toiletteur, et une multitude d’insectes se sont posés paisiblement sur les pétales d’un bouquet de fleurs.

Notre avis sur « Les jolies maisons des animaux »

Que dire, si ce n’est qu’il est superbe ? Les enfants vont adorer observer ces animaux dans leurs différents lieux d’habitats à la fois surprenants et originaux. Ils sont pressés de découvrir chaque détail. La narration, à la fois brève et poétique, apporte une touche supplémentaire de magie, tandis que le texte et les illustrations se complètent à merveille. L’auteur fait preuve d’imagination pour continuer à surprendre les enfants en recherche d’histoires amusantes à lire et à explorer. La présence d’animaux suffit à capter leur attention, d’autant plus qu’ils sont magnifiques. Enfin, les pages qui se déploient sous nos yeux sont splendides. Le travail est impressionnant, tant dans les pliages que dans les découpages ; chaque page qui s’ouvre semble prendre vie.

« Les jolies maisons des animaux » est un véritable enchantement pour les jeunes lecteurs. Avec ses illustrations étonnantes, ses décors interactifs et ses animaux attachants, ce livre éveillera l’imagination des enfants tout en les plongeant dans un univers original.