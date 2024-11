Les navigateurs – Ed. Delcourt

Les navigateurs est un récit complet, de Serge Lehman et Stéphane de Caneva, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2024. Une bande dessinée fascinante, qui présente une enquête fantastique, menant les personnages vers des mystères, une légende urbaine…

Paris, la Butte-aux-cailles, printemps 2021, un coursier entre à l’accueil des éditions du Saule. Il va voir l’hôtesse d’accueil pour lui dire qu’il a une livraison pour Maxime Faubert. Il tient, dans ses mains, un bouquet de fleurs. La jeune femme explique qu’elle ne sait pas s’il est encore là… Mais au fond du couloir, deux hommes sortent d’un bureau, tout en discutant. L’hôtesse reconnaît Maxime et l’appelle, pour lui dire qu’il a reçu un bouquet ! Maxime semble surpris, puis lit la carte. Derrière lui, l’autre homme est intrigué et demande qui c’est. Maxime explique qu’il s’agit de Maya de Montmorency, une poétesse marrante, qu’il a interviewée la veille. L’autre homme pense qu’elle le drague, mais Maxime réplique que la femme en question a 82 ans… Le coursier en profite pour partir, suivi des deux hommes. Une fois dehors, Maxime reçoit un appel d’Arthur…

Le récit propose de découvrir une bande de copains. Ils vont bientôt se retrouver autour de Neige, une jeune femme qui faisait partie du groupe et qui revient sur Paris. Mais la jeune femme va rapidement disparaître dans une étrange fresque. Débute alors une enquête fantastique pour les trois amis qui vont partir à sa recherche. La bande dessinée est plutôt bien découpée, en plusieurs parties, permettant une lecture plus fluide. En effet, l’ouvrage est assez dense et imposant, avec 208 pages. Cependant, le scénario est tellement captivant et maîtrisé, que le récit se lit assez facilement. Il entraîne dans un univers étrange, oppressant, un peu lovecraftien. Les rebondissements sont nombreux dans cette enquête qui mêle parfaitement les légendes urbaines et tension. Le dessin, en noir et blanc, offre un trait soigné et très plaisant, suggérant des personnages expressifs.

