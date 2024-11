True Colors tome 2 : quand l’amour s’emmêle… et se démêle !

Le tome 2 de la duologie “True Colors” de Morgane Moncomble et Lyly Blabla a envahi les librairies. Si vous pensiez que l’histoire entre June et Eliott allait prendre un tournant paisible, préparez-vous à revoir votre copie. On plonge tête la première dans une BD qui mêle pardon, vengeance et amour sur fond d’univers artistique.

Résumé

Dix ans après l’incident qui a séparé June et Eliott, les voilà enfin réunis. Comme la première fois, impossible pour eux de ne pas succomber l’un à l’autre. Mais les secrets de June continuent de menacer leur douce tranquillité.

Alors quand la vérité éclate au grand jour, leur couple doit faire face aux conséquences de ses mensonges. Eliott est d’avis qu’en vengeance, tous les coups sont permis, mais l’idée de faire souffrir June remet tout en question.

Arriveront-ils à pardonner… quitte à s’allier pour mieux diviser ?

Une alchimie toujours intacte entre June et Eliott

Dans True Colors tome 2, paru chez Hugo BD, nous retrouvons June et Eliott qui retombent sous le charme l’un de l’autre. Mais attention, rien n’est jamais simple avec eux. L’alchimie entre June et Eliott, déjà palpable dans le tome 1, est comme une braise qu’on attise. Morgane Moncomble et Lyly Blabla nous servent des dialogues à la fois sincères et remplis de non-dits, où chaque mot semble peser une tonne. Mais les secrets de nos deux protagonistes planent comme un orage menaçant. Entre rapprochements passionnés et disputes enflammées, ce tome joue avec nos nerfs comme un maestro !

La vérité éclate… et ça fait mal

Le tome 1 nous avait laissé avec beaucoup de questions. Le grand moment de vérité arrive donc dans True Colors tome 2, et spoiler alert : il ne laisse personne indemne. Morgane Moncomble et Lyly Blabla explorent avec brio les dégâts que peuvent causer les non-dits dans une relation. J’aime particulièrement l’aspect familial des secrets imposés et la manière dont on peut se sortir de cette sorte de captivité psychologique. Eliott, fidèle à lui-même, adopte une philosophie où vengeance et amour se croisent de manière détonante.

Les thèmes universels du pardon et de l’acceptation

Au-delà de l’histoire d’amour, True Colors tome 2 pose une question cruciale : jusqu’où peut-on aller pour réparer une relation ? Le pardon est-il un acte de faiblesse ou de courage ? Morgane Moncomble et Lyly Blabla abordent ces thématiques avec maturité, tout en laissant une place importante à l’espoir. Une note spéciale pour les personnages secondaires, qui apportent légèreté et profondeur à l’histoire.

Un format qui dessert le propos

Si le pinceau de Lyly Blabla est sans conteste agréable, je reste sur mon ressenti du premier tome. En effet, l’intrigue aurait été parfaite pour un roman. Hors, le format bande-dessiné lisse un peu trop les émotions, en tout cas dans ce contexte-là. J’aurais aimé des visages plus expressifs, des décors plus détaillés. Et je conçois que le dessin est un art que Lyly Blabla aime manier, toutefois, c’est dans l’écriture que je préfère la voir s’épanouir. J’avais tant aimé “Tous nos lendemains” que je regrette de ne pas retrouver ces émotions et cette poésie dans ses dessins. En somme, il m’a manqué quelque chose pour totalement être conquise par cette duologie dans laquelle j’aurais adoré me plonger dans un autre format.

Verdict : une conclusion parfaite… ou presque

True Colors tome 2 vient clôre de manière très satisfaisante la duologie de Morgane Moncomble et Lyly Blabla. Une BD qui mêle amour, tension et introspection, idéale pour un moment de lecture sous le plaid. Les adeptes de cette histoire pourraient clairement vouloir un spin-off sur les personnages secondaires très attachants !