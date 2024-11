La Reine des neiges – Ed. Sarbacane

La Reine des neiges est un album, de la collection Grands classiques illustrés, des éditions Sarbacane, paru en octobre 2024. Un conte aux nombreuses adaptations qui est à retrouver ici en version contemporaine, du texte intégral d’origine, illustré par Anton Lomaev.

La narration explique qu’à la fin de l’histoire, les lecteurs en sauront plus sur un être méchant, un sorcier, un véritable démon. Ce jour-là, le sorcier était de bonne humeur. Il avait fabriqué un miroir spécial, où le bon et le beau, en s’y réfléchissant, se réduisaient en presque rien. Au contraire, tout ce qui ne valait rien, ce qui était mauvais, ressortait nettement dans une forme encore plus hideuse. Les beaux paysages devenaient bouillis d’épinards, les charmantes personnes semblaient laides à faire peur ! Le démon trouvait cela très amusant. Les élèves de l’école des sorciers racontaient qu’il avait accompli un miracle. Ils pensaient qu’ils voyaient enfin les humains tels qu’ils étaient réellement.

Le récit découpé en plusieurs chapitres invite à découvrir un conte classique, qui a beaucoup inspiré. Un bel ouvrage, aux illustrations majestueuses, qui transporte rapidement les jeunes lecteurs dans une petite ville danoise, à la veille de Noël. Un récit fantastique, entre amitié, quête, magie et folklore, qui propose une histoire captivante. L’aventure de Kay et Gerda, deux amis, dont l’un se fait enlever et l’autre part à sa recherche… Une histoire belle, mais aussi inquiétante, où le mal tient une part dans le récit. L’ambiance, le folklore ont aussi leur place, offrant un récit captivant. Le dessin est somptueux, avec un trait travaillé, fin et détaillé. Il offre de belles pages à découvrir.

La Reine des neiges est un bel album jeunesse, des éditions Sarbacane. Un beau livre qui propose de retrouver le texte intégral du conte d’Hans Christian Andersen, illustré par Anton Lomaev, qui offre sa vision contemporaine, à travers de superbes illustrations.