Très en colère ! – Mes petits imagiers sonores

« Très en colère ! » rejoint la collection des « Mes petits imagiers sonores » aux Éditions Gallimard Jeunesse. L’autrice et illustratrice Annick Masson nous présente une petite fille adorable, visiblement contrariée par différentes situations. Découvrons ensemble ce qui la met dans cet état.

La colère – Le son et l’image

Et si nous faisions la connaissance de cette nouvelle héroïne ? Les enfants se rendront vite compte qu’elle a un grand cœur et qu’elle est très expressive. Elle n’hésite pas à dire quand tout va bien, mais quand ça ne va pas, en particulier dans ce livre « Très en colère ! ». Et il semblerait que son doudou – un adorable cochon – s’amuse de la situation. Une touche d’humour que les enfants vont adorer ! D’autant plus que, lorsqu’ils appuieront sur les puces, attention à leurs oreilles : la petite fille a de la ressource pour exprimer son mécontentement.

Dans quelles situations ? Lorsqu’elle n’arrive pas à empiler ses cubes, ou lorsqu’on lui prend une peluche sans lui demander la permission. Il y a aussi ce moment où il faut rentrer à la maison alors qu’elle s’amusait bien au parc. Et bien sûr, lorsqu’elle demande une autre histoire à son papa, mais qu’il refuse. Des scènes bien connues de tous les bambins !

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’à la fin, doudou est toujours là pour la consoler et la câliner !

Comme d’habitude, un joyeux « cherche et trouve » se trouve à la fin de livre, avec des sons à associer à des situations. Toujours sur la thématique de la colère, préparez-vous à protéger vos oreilles !

« Très en colère ! » est un imagier sonore à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. La collection vous plaît ? N’hésitez pas à consulter notre article sur le livre « De tout de mon cœur », également disponible dans la même collection.

