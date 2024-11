Wyoming 1863 – Cinq jours pour mourir

Cinq jours pour mourir est le premier tome de la trilogie Wyoming 1863, des éditions Soleil, paru en octobre 2024. Une bande dessinée, de Jean-François Di Giorgio et Fabrizio Des Dorides, qui présente un western intense et violent, avec pour cadre les étendues sauvages du Wyoming.

Autour d’une belle demeure, à feu et à sang, avec des cadavres partout, un homme appelle Emma. Il lui demande ce qu’elle pense de tout cela… Puis, il reconnaît que pour quelqu’un qui n’a pas tiré depuis longtemps, il se débrouille plutôt bien. L’homme rappelle à Emma qu’elle ne peut compter sur personne pour la sortir de là. En effet, il n’y a plus que lui et elle ! Il lui demande de ramasser son flingue, pour qu’ils en finissent. Emma, à terre, se planque. Elle observe une vilaine blessure à l’abdomen… Ailleurs dans le Wyoming, quelques jours plus tôt, tout avait commencé. Le vieux soiffard de Mc Harin avait cessé de répondre aux messages que lui envoyait Clay. Pendant plusieurs jours, il n’avait plus donné signe de vie. Alors que des parents regardaient laisser partir leur fils, pour un meilleur avenir, une horde de tueurs arrivait.

Le récit vient entremêler trois destins, dans un western mouvementé et violent. Ainsi, la bande dessinée semble décousue au début, mais les éléments se mettent en place, tout comme les protagonistes. Il y a une horde de mercenaires mexicains, menée par Diego, Emma, dont la vie a été bouleversée suite à l’enlèvement de ses filles et Bill, un homme qui semble chercher vengeance. Tous vont se retrouver au Creek Ranch, qui va devenir le théâtre d’une tuerie. Des drames, des âmes en peine, des salauds rythment donc cet album intéressant, qui cache encore bien des mystères à éclaircir. En effet, même si Emma raconte son histoire, tout est encore très trouble pour Bill, qui est venu pour se venger… Le découpage est efficace et le récit bien rythmé, pour une lecture assez plaisante et intrigante. Le dessin est réaliste, avec son trait énergique et le détail des grands espaces.

Cinq jours pour mourir est le premier tome de la trilogie Wyoming 1863, des éditions Soleil. Un western bien mené, qui entremêle trois destins, trois personnages qui vont se retrouver dans un ranch, entre violence, drame, secret, vengeance…