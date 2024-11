Partez « à la découverte du monde »

Vous cherchez un jeu qui divertira vos enfants tout en nourrissant leur curiosité ? Avec « À la découverte du monde » de Clémentoni, préparez-vous à les voir partir en voyage autour du monde, à la découverte des animaux, des paysages incroyables et d’anecdotes fascinantes. Ce coffret est une vraie aventure éducative qui ravira les petits curieux !

Tout commence avec un puzzle de 124 pièces, représentant un planisphère détaillé. Mais ce puzzle est spécial : chaque pièce cache des silhouettes d’animaux et des images de végétation typique des régions qu’elles représentent. En assemblant les pièces, votre enfant découvre les merveilles du monde, tout en améliorant sa concentration et sa patience. Un véritable jeu d’explorateur !

Découvrir des anecdotes sur les animaux et leur environnement

Une fois le puzzle terminé, l’aventure continue avec les 66 cartes quizz. Ces cartes sont remplies d’informations étonnantes sur les animaux et les lieux naturels. Saviez-vous que les chimpanzés utilisent des plantes pour se soigner ou que la mer Morte est le lac le plus salé du monde ? Ou saviez vous que la taupe à nez étoilé parvient à creuser des galeries très longues, est aveugle mais a un sens du toucher incroyable ? Votre enfant sera incollable sur les animaux et les secrets de la planète, et il pourra même épater ses amis (ou ses parents !) avec des anecdotes surprenantes.

Mais ce n’est pas tout ! Clémentoni a ajouté des activités ludiques pour encore plus de fun : un jeu de tombola et des défis « Cherche et trouve » pour tester la logique, la rapidité et la mémoire de votre enfant. Il apprendra les noms et classifications des animaux tout en jouant, sans même s’en rendre compte !

Partir à la découverte du monde sans bouger de chez soi

Ce jeu est parfait pour les enfants à partir de 6 ans, et il fait de l’apprentissage un moment amusant et interactif. Votre enfant va adorer plonger dans cet univers fascinant tout en développant sa curiosité, sa mémoire et son esprit de réflexion. Le tout dans une ambiance de jeu relaxante et pleine de découvertes.

« À la découverte du monde » est donc un excellent choix pour éveiller l’esprit d’aventure et de connaissance de vos enfants, tout en passant un moment agréable en famille.

Alors prêts à embarquer pour ce voyage autour du monde ?

Vous pouvez commander ce jeu sur le site de Clementoni ou sur Amazon ICI