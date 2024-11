Barnabé et le trésor – Le mystère de l’île aux pirates

« Barnabé et le trésor » est un album jeunesse drôle et rempli de valeurs d’amitié et d’entraide raconté par Gilles Bizouerne et illustré par Béatrice Rodriguez. Les enfants vont retrouver leur héros préféré entouré de ses acolytes à la recherche d’un trésor caché sur l’île des pirates. Mais ce qu’ils vont vraiment trouver reste un mystère…

A la recherche du trésor sur l’île des pirates

Barnabé et ses amis, Claire et Constance, pique-niquent sur la plage lorsque ce dernier leur dit que l’île aux pirates est juste en face. Il leur dit qu’un coffre a été caché là-bas, possiblement un trésor. Ils décident alors d’y aller ! En nageant ? Impossible, ils se noieraient. Constance propose alors de faire appel à sa cousine Germaine. Mais qui est Germaine ? Germaine est une grosse tortue de mer. Ils montent tous sur sa carapace et partent en direction de l’île aux trésors. Les aventuriers, ravis, se lancent vers l’inconnu, espérant revenir avec un butin. Mais la météo en décide autrement : la pluie se met à tomber violemment. Ils se serrent alors les uns contre les autres pour affronter les rafales et par chance, ils ne tombent pas. Après toutes ces mésaventures, ils arrivent enfin sur l’île, mais aucun pirate en vue. Constance, Claire et Barnabé commencent à chercher le trésor quand ils découvrent un rocher, sur lequel semble être dessinée une carte… sans doute celle du trésor.

Mais alors, qu’est-ce qu’ils vont vraiment trouver ? De l’or ? Le suspense reste entier…

Notre avis sur « Barnabé et le trésor »

Quelle joie de retrouver Barnabé, l’un de nos héros préférés. Et pour mieux le décrire, rien de tel que les mots de l’auteur lui-même :

« Un museau blanc et noir, les fesses plus larges que les épaules, Barnabé est un blaireau. Et un blaireau, ça ne cherche pas de trésor »

Cette nouvelle aventure de Barnabé fonctionne à merveille ! Les enfants vont aimer la thématique, ils sont toujours partant pour se lancer dans la chasse au trésor. Plus encore lorsqu’ils sont accompagnés de personnages aussi attachants. Constance, Claire et Barnabé, chacun avec sa personnalité unique, apportent à l’histoire une touche d’humour et de tendresse. Leur complicité et leur bienveillance réchauffent le cœur. A travers cette aventure, on retrouve les valeurs chères à Barnabé : l’amitié, l’entraide et la capacité à savourer les petites joies, comme le trésor que découvrent les amis : la musique !

« Barnabé et le trésor » est un album jeunesse adorable, à offrir aux enfants rêveurs. Publié aux Éditions Didier Jeunesse, ils seront ravis de participer à la joie de ces trois amis toujours partants pour de nouvelles aventures !