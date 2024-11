Sunday Natural – La cannelle de Ceylan bio

Sunday Natural est une entreprise surtout connue pour ses compléments alimentaires, complexes et autres vitamines… Elle présente des produits sains, bio, bons pour la santé, suggérant de prendre soin de soi et de son corps à travers des nutriments, superaliments et huiles essentielles.

Parmi une large gamme de produits, la marque Sundy Natural présente la cannelle de Ceylan bio en poudre. Un sachet simple et écologique qui contient 200g de cannelle de Ceylan, en poudre, de qualité supérieure. Il s’agit d’un aliment cru et bio, issu d’une agriculture traditionnelle, en Inde. La poudre naturelle provient de l’écorce séchée et moulue du cannelier de Ceylan. Le séchage et le broyage, en douceur, permettent de préserver au maximum les arômes précieux. Unique et douce, la cannelle est pure, non sucrée, sans gluten et vegan.

L’épice précieuse est un incontournable des fêtes de fin d’année. En effet, elle vient agrémenter beaucoup de desserts, comme le pain d’épices, les sablés, les gâteaux alsaciens, des macarons, des cannelés… Une épice qui peut aussi se retrouver dans les plats salés, pour les amateurs de salé-sucré, ou encore pour agrémenter un chocolat chaud ! La cannelle chaleureuse éveille les papilles et réconforte. Elle a un effet hypoglycémiant, c’est-à-dire qu’elle aide à réguler la glycémie et les envies de sucre. Un effet qui reste appréciable en période de fêtes, pour éviter de manger trop sucré et se sentir mal par la suite. Elle invite donc à un bien-être appréciable, pour les fêtes à venir ! La cannelle est également un antioxydant, ayant pour rôle de ralentir ou empêcher l’oxydation des cellules. Elle vient aussi renforcer le système immunitaire, entre autres vertus !

