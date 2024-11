De tout mon cœur – Mes petits imagiers sonores

Dans la collection « Mes petits imagiers sonores », « De tout mon cœur » se distingue par la douceur de son contenu. Ici, il est question de transmettre des émotions aux enfants à travers des sons et des images. Ils n’auront qu’à se laisser porter par les mélodies et participer aux scènes qui sont le reflet des petits bonheurs simples qu’ils vivent au quotidien.

Une nouvelle héroïne rejoint « Mes petits imagiers sonores »

Bonne nouvelle pour les enfants adeptes de la collection « Mes petits imagiers sonores », une petite fille et son animal de compagnie – un cochon adorable – font leur entrée. Et il y a fort à parier qu’ils vont rapidement s’attacher à elle, elle est adorable. Et très expressive également ! Les jeunes lecteurs seront spectateurs des émotions qu’elle peut ressentir selon les situations de la vie quotidienne.

Et on doit cela à la talentueuse Annick Masson qui nous offre un univers visuel exceptionnel où chaque scène et chaque visage transmet une émotion précise.

Rires, sons et tendresse pour « De tout mon cœur »

Dans ce nouvel imagier, les enfants vont découvrir leur future héroïne préférée. Ils regretteront même de ne pas connaître son nom, mais en réalité, ce choix est judicieux : elle peut être celle que chaque enfant imagine. Ils la suivront dans sa maison, décrivant les joies qu’elle ressent lorsqu’elle fait rire son petit frère ou lorsqu’elle retrouve son chat en rentrant à la maison. Elle explique qu’elle aime cuisiner avec son papa et aller à la piscine avec sa mamie. Et plus encore, l’odeur et les câlins de sa maman.

Bien sûr, des sons qui illustrent chaque scène accompagnent la narration. Les enfants n’auront qu’à appuyer sur les puces pour écouter ces petits bruits adorables : le rire de son petit frère, le ronronnement de son chat, le bruit des œufs que l’on fouette, les sautes dans l’eau de la piscine, etc.

Les enfants seront également ravis d’observer le compagnon de cette petite fille, un adorable petit cochon. Ils auront plaisir à observer ses émotions, entre joie et jalousie, ainsi que ses nombreux regards interrogateurs qui reflètent bien la malice de la petite fille. Enfin, ils s’amuseront avec le jeu de « cherche et trouve » final qui leur proposera d’associer chaque bruit à une des illustrations transmises.

« De tout mon cœur » est un imagier sonore, que vous pouvez retrouver aux Editions Gallimard Jeunesse. Si cet ouvrage vous a séduit, ne manquez pas notre prochain avis sur le livre « Très en colère ! », à découvrir très bientôt.

Pour vous offrir « De tout mon cœur », c’est par ici.