Une nouvelle aventure avec Popotam aime la galette

Notre charmant Popotam revient avec une nouvelle aventure aux éditions Larousse jeunesse ! Et cette fois, on part sur la traditionnelle galette des rois avec « Popotam aime la galette ». Ainsi, notre petit héros au cœur tendre revient pour une aventure familiale où gourmandise et tradition se mêlent avec brio. On vous en dit plus !

Cet après-midi, l’ambiance est chaleureuse chez Popotam. Papa et Maman ont organisé un goûter royal : une belle galette dorée trône au centre de la table. Et pour ajouter une pincée de magie, Papi et Mamie sont là pour partager ce doux moment. Mais une question cruciale se pose : qui aura la fève cette année ?

Sous la table, Popotam s’improvise maître de cérémonie. Quand Papa demande :

– Pour qui est cette part ?

Une petite voix enthousiaste répond :

– Moi !

Partager une belle galette des rois !

Page après page, les éclats de rire résonnent, et l’excitation monte. Popotam, avec sa spontanéité et son charme, fait fondre tous les cœurs. Les enfants vont adorer suivre ses petites aventures et vont s’identifier à ses moments de malice et d’innocence. Quant à savoir s’il trouvera la fève, la surprise est garantie ! On ne vous en dit pas plus quand même.

Le texte est simple et rythmé, pile ce qu’on adore lire à voix haute à nos petits bouts de chou. Les illustrations, pleines de tendresse et de couleurs, ajoutent une touche joyeuse et rendent chaque scène vivante. Ce livre est parfait pour les petits à partir de 3 ans, un âge où la galette devient un grand événement de janvier.

En fait, « Popotam aime la galette » sera un excellent prétexte pour partager un moment complice avec son enfant, parler de la tradition de la galette des rois et peut-être, pourquoi pas, lui donner envie de se cacher sous la table à son tour. Mais uniquement pour désigner une part de galette, on est d’accord !

Un régal littéraire et familial à savourer sans modération ! Alors, prêt à découvrir si Popotam sera roi ?

