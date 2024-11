Debout, les arbres ! – Ed. L’école des loisirs

Debout, les arbres ! est un album jeunesse, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, paru fin septembre 2024. Un livre de Carl Norac et Stéphane Poulin, qui propose de découvrir un sanglier qui n’aime pas les gens, qui va devoir sauver sa forêt…

Zad est un sanglier qui adore les arbres. Un arbre ne ment jamais et ne dit pas de bêtises. Zad n’aime pas les gens. Pour lui, ils sont les seuls ennemis de la forêt, ceux qui coupent tant de troncs sans réfléchir. Zad vit dans le bois de Gastine, là où il aime aller voir le grand chêne. Il salue toujours le grand chêne en criant et en l’appelant vieille branche. Le chêne a horreur qu’on l’appelle ainsi, alors d’un coup, il lève une branche ou deux, comme s’il était fâché ! Cependant, au fond, le grand chêne l’aime bien, ce drôle de Zad pas drôle.

C’est un curieux récit, entre force et tendresse, qui est à découvrir. Les jeunes lecteurs suivent Zad, un sanglier solitaire, ronchon et qui semble faire peur. Il est averti, par quelques animaux, que des arbres sont en danger. Il ne veut rien entendre, mais par la force des choses, et pour sauver les arbres et sa forêt, il va devoir agir. Ainsi, sans le vouloir, il vient en aide aux autres animaux, qu’il déteste ! Le récit est plutôt bien mené, invitant petit à petit à découvrir ce personnage nonchalant, dans la protection de l’environnement. Il y a aussi l’entraide et la solidarité, qui vont mener vers une amitié espérée… L’univers graphique est particulier, il se veut réaliste, malgré les personnages anthropomorphiques.

Debout, les arbres ! est un album jeunesse original, des éditions L’école des loisirs. Une histoire entre solidarité, peur et protection, pour des animaux différents, qui vont s’unir malgré tout pour un même combat, afin de sauver les arbres et de protéger la nature.