Camille Pétille – Dans la cour des grands

Dans la cour des grands est le premier tome de la nouvelle série Camille Pétille, des éditions Glénat, paru fin septembre 2024. Une bande dessinée, au petit format, pour les jeunes lecteurs, de Camille Osscini et Sess. Elle propose de découvrir le quotidien plein d’humour d’une famille.

Papa entrouvre la porte de la chambre de Camille, pour la réveiller. Aujourd’hui, c’est la rentrée ! La jeune fille ouvre un œil difficilement. Elle se retrouve rapidement dans les bras de son papa qui lui demande pourquoi elle a cette petite tête. La grande sœur passe à côté et affirme qu’elle lui a dit toute la vérité, que l’école c’est nul ! Une fois à table, pour le petit-déjeuner, le papa et la maman rassurent. Ils expliquent que l’école c’est trop chouette, qu’elle va se faire plein de copains, qu’elle va dessiner, jouer, rigoler et apprendre plein de trucs. Sur le chemin de l’école, la maman poursuit en affirmant que les parents sont toujours là, le soir, pour récupérer les enfants. Alors que la grande pleure, pour faire culpabiliser son père, Camille demande à ses parents de partir rapidement, car ils doivent avoir des trucs de grands à faire…

La bande dessinée, au petit format, propose de suivre Camille et sa famille, durant l’année. Ainsi, les chapitres présentent les différents mois de l’année, à commencer par le mois de septembre et la rentrée scolaire. Une famille comme les autres, ou presque, avec deux jeunes filles pleines de vie et de répondant ! On ne s’ennuie donc jamais, avec ces deux sœurs énergiques et attachantes qui s’amusent et qui s’embêtent. Les parents font bien évidemment de leur mieux. Mais ils se retrouvent, comme la plupart des parents, parfois vite débordés et fatigués. Les gags sont sur une ou deux planches, offrant des moments cocasses et parfois déjantés, mais aussi attendrissants, par moments. En effet, les personnages se trouvent aussi attachants que décalés ou déjantés. Le dessin reste simple, avec un trait rond et expressif, et un univers coloré.

Dans la cour des grands est le premier tome de la nouvelle série jeunesse Camille Pétille, des éditions Glénat. Un album pétillant de joie et de bonne humeur à découvrir. Il propose de suivre une jeune héroïne et sa famille, au fil des jours de l’année, pour un quotidien plein d’humour.