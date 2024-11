Plus-Plus Inspired – Des puzzles d’art pour éveiller la créativité

Récemment, nous vous avons présenté le calendrier de l’Avent PlusPlus, un concept original de pièces modulables pour créer décors et personnages. Aujourd’hui, nous avons découvert une nouvelle gamme Inspired qui nous plaît tout autant : des puzzles d’art inspirés des œuvres de grands peintres. Parmi les modèles testés, deux se distinguent particulièrement : l’autoportrait de Frida Kahlo et les célèbres Tournesols de Van Gogh. On vous en dit plus !

Plus-Plus : Intéresser les enfants à l’art

Si vous avez déjà lu notre article sur le calendrier de l’Avent Plus-Plus, vous savez que cette marque a beaucoup à offrir. Elle combine l’aspect ludique et éducatif, tout en permettant aux enfants d’exprimer leur créativité. Mais Plus-Plus va plus loin en introduisant l’art dans le quotidien des plus jeunes. C’est une excellente manière de les initier aux grands peintres et à leurs œuvres tout en les encourageant à développer leur propre sens artistique. Qui sait ? Cela pourrait éveiller leur curiosité pour l’histoire de l’art et les inciter à explorer davantage l’univers de ces artistes fascinants.

Plus-Plus Inspired : Des puzzles créatifs autour de l’art

PlusPlus Inspired est la nouvelle gamme de puzzles d’art lancée par la marque. Cette série permet aux enfants de découvrir les œuvres de deux peintres incontournables, Vincent Van Gogh et Frida Kahlo, à travers un jeu créatif et stimulant. Chaque coffret contient un tube de 350 pièces de PlusPlus Classic ainsi qu’une reproduction de l’œuvre à recréer.

Le plus intéressant ? Il n’y a pas de guide ou modèle précis à suivre. Les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination pour reproduire l’œuvre à leur manière.

Des artistes inspirants

Dans cette gamme, Van Gogh, Frida Kahlo, Gustav Klimt, Claude Monet, Piet Mondrian et Katsushika Hokusai figurent parmi les artistes à découvrir. Nous avons eu l’occasion de tester deux modèles : Les Tournesols de Van Gogh et un autoportrait de Frida Kahlo. Ces kits sont vraiment géniaux car ils poussent les enfants à utiliser leur créativité tout en s’inspirant de l’univers de ces artistes.

Les Tournesols sont un excellent moyen d’introduire les enfants au travail de Van Gogh, tandis que l’autoportrait de Frida Kahlo les encouragera à explorer les couleurs vives et les émotions.

Un cadeau créatif pour petits et grands

Ce qui nous plaît particulièrement avec ces puzzles, c’est qu’ils conviennent aussi bien aux enfants qu’aux adultes. En plus de stimuler la créativité des plus jeunes, ils sont suffisamment intéressants pour que les adultes puissent aussi s’amuser à recréer ces œuvres. Et pour les plus petits, Plus-Plus propose des puzzles tout mignons et plus accessibles, comme un adorable chien à reproduire, et bien d’autres à retrouver ICI. Un moyen parfait pour les plus jeunes de développer leur imagination tout en s’amusant.

Des puzzles artistiques à offrir pour Noël

Les puzzles Plus-Plus Inspired sont bien plus qu’un simple jeu. Ce sont des invitations à la créativité, des fenêtres ouvertes sur l’art et la culture. En leur offrant ces kits à Noël, vous offrez aux enfants une façon originale de découvrir des chefs-d’œuvre tout en exprimant leur propre créativité.

Pour découvrir tout ce que Plus-Plus a à offrir, rendez-vous ici.