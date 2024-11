L’abominable chevalier – Tome 1

L’abominable chevalier est une nouvelle série, des éditions Delcourt-Tonkam, qui débute avec le premier, paru fin septembre 2024. Un récit épique, pour cet isekai, de Ryo Hiromatsu et Osamu Kozuki, où l’on suit un héros traumatisé, dans un monde fantastique type RPG.

L’écran de la tablette affiche une fenêtre avec un descriptif. Il présente un dieu absolu, un homme, avec tous les points pour la force, l’intelligence, l’endurance, la magie, la défense, la dextérité… Plusieurs fenêtres s’ouvrent en cascade, rendant toutes ses compétences difficiles à saisir. Mais avec un statut à plus de 100 000 000 000 000 de points, le joueur peut, aux grés de ses envies, dominer ce monde ou le détruire ! En effet, il sera un dieu absolu ! Ailleurs, un autre homme regarde des news sur son ordinateur. Il apprend qu’il y a encore une personne disparue à Tokyo. Il aimerait bien, lui aussi, disparaître… Malheureusement, ce n’est pas possible pour lui ! Il s’appelle Shigeru Yoshioka et il semblerait qu’il soit un homme extrêmement laid. Malgré son apparence, il a vécu en arborant avec fierté ce visage hideux et a réussi dans la vente.

Shigeru Yoshioka est le narrateur de son histoire. Il explique qu’il est un homme laid, repoussant. Sa vie a basculé le jour où une jeune femme a porté plainte contre lui. Accusé à tort d’une agression sexuelle, il ne s’en remet pas, il reste traumatisé. Aussi, parfois, lorsqu’il regarde les news, il aimerait faire partie de ces gens qui disparaissent… Et cela va se faire, car il va se réincarner dans un monde fantastique, de type RPG, pour devenir un héros puissant, mais au physique repoussant. Ainsi débute une nouvelle vie et une aventure pour le jeune héros à la puissance inégalable. Le manga se trouve plutôt bien rythmé et découpé. L’aventure se présente petit à petit, présentant surtout quatre personnages principaux. Des mystères planent beaucoup, dans ce premier tome, qui ne se révèlent pas beaucoup. Le dessin reste simple, avec un trait vif et plaisant.

L’abominable chevalier est une nouvelle série, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditons Delcourt-Tonkam. Un tome surprenant, qui ne révèle pas grand-chose de ce nouvel univers riche, où le héros va devoir faire des choix, combattre, s’expliquer…