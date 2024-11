Fleurance Nature – Deux calendriers de l’Avent beauté et bien-être – Partie I

Fleurance Nature, marque française de produits de cosmétiques et de soins naturels et bio, présente deux superbes calendriers de l’Avent, pour patienter jusqu’à Noël. Féérie végétale et Envolée fleurie proposent de découvrir 24 cadeaux et surprises, chaque jour avant Noël, pour prendre soin de soi !

Marque française de produits naturels et bio, Fleurance Nature continue de plaire, à travers de belles gammes de produits cosmétiques, de soin et de bien-être. A travers les deux calendriers de l’Avent, la marque s’impose et offre à tous une découverte ou redécouverte de produits emblématiques naturels et bio. De belles surprises, de sympathiques cadeaux, invitant à prendre soin de soi, de prendre du temps et de se faire belle pour les fêtes !

Ainsi, deux calendriers de l’Avent sont à découvrir et retrouver, à commencer par celui intitulé Féérie végétale. Il est vert, cartonné, se présente comme un coffret, avec de sobres et élégants motifs floraux, dont certains dorés. Lorsque le coffret est ouvert, il laisse apparaître vingt-quatre fenêtres, avec ces motifs floraux plus abondants et toujours féériques.

La première case cache un tube de 50ml d’un masque nutrition éclat. Un soin, pour le visage, au jojoba et aux acides de fruits, qui s’applique facilement, rendant la peau plus lumineuse. Le parfum est doux, le masque est délicat, pour un effet plaisant et réveiller l’éclat du teint. La deuxième case renferme un tube de 3,5g de rouge à lèvres, de la teinte bois de rose. Du maquillage pour les lèvres, qui vont se retrouver douces et sublimées. La formule enrichie offre une texture agréable, pour une couvrance et tenue parfaites, au fini satiné. Pour parfaire le maquillage des lèvres, un crayon lèvres, de 1,1g, à la teinte rose, est à retrouver dans la troisième case. Il permet de délimiter le contour des lèvres. Il propose une finition de maquillage parfaite, avec une texture douce et une formule naturelle à base d’huile de coco et de cire de carnauba.

La quatrième case révèle un flacon de 50ml d’eau micellaire démaquillante. Une formule à l’eau florale de rose, pour un démaquillage en douceur, qui ne se rince pas et convient à tous les types de peaux. L’eau est très douce, agréable et le parfum quasiment neutre. La cinquième case cache un petit savon amande de 20g, au beurre de karité. Un savon qui offre une mousse douce, un délicieux parfum d’amande, pour une peau douce et propre, pour toute la famille. Le petit format est pratique, pour les week-ends ou les vacances ! La sixième case renferme un tube de 50ml de shampooing à l’argan. Une formule pour les cheveux secs, qui vient fortifier et nourrir le cuir chevelu, pour un parfum doux et chaleureux.

La septième case contient un taille crayon double. Un outil parfait, que l’on ne retrouve pas dans tous les calendriers de l’Avent ! Un outil parfait, qui se présente comme un petit boîtier, permettant ainsi de ne pas laisser de peluches partout. Un nouveau crayon lèvres est à retrouver, dans la huitième case. Un crayon de 1,1g, à la teinte framboise, qui offre un rose plus peps, qui offre un contour de lèvres parfait ! La case numéro neuf recèle un eyeliner de 3ml noir intense. Une flaconnette recyclable, pour ce pinceau fin et doux, à la formule enrichie pour intensifier le regard, avec une longue tenue et sans transfert.

La dixième case cache un tube de baume à lèvres à l’argan, de 15ml. Un soin parfait, au parfum d’amande, pour les jours d’hiver qui, grâce à sa formule à l’huile d’argan et beurre de karité, nourrit et répare les lèvres. Sa texture épaisse et fondante protège et embellit les lèvres. La onzième case renferme un tube de 50ml de gel douche agrumes et fleurs blanches. Un gel douche au parfum doux et sucré, enrichi en hydrolats de camomille romaine et de fleur d’oranger. Il conviendra à tous types de peaux. La base lavante est douce, laissant un doux parfum sur la peau. La douzième case révèle un tube de 50ml de crème hydratante à base d’eau florale de rose. A appliquer tous les jours, la crème permet d’hydrater la peau. Sa texture légère et non grasse reste très agréable.

La treizième case contient un savon au lait d’ânesse nature. Un format de 100g, pour ce savon qui vient à tous les types de peaux. Il offre une mousse satinée, confortable, qui nettoie en douceur et laisse une peau douce. La quatorzième case dissimule un tube de 30ml de crème mains au miel. Un soin bienfaisant, parfait pour l’hiver, qui, grâce à sa formule, pénètre rapidement et vient nourrir et protéger la peau. La texture est légère, reste non grasse, pour un doux parfum qui reste agréablement. Trois sachets d’infusion de Noël sont à retrouver dans la quinzième case. Une infusion bio, épicée et fabuleuse, qui rappelle les senteurs de Noël et éveille les papilles, tout en offrant de la douceur.

La seizième case renferme un crayon yeux, de 1,1g, pour souligner le regard. La formule est douce, pour une application facilitée, et une longue tenue. Un autre tube de gel douche, de 50ml, est à retrouver dans la dix-septième case. Un gel douche bio à la verveine et à la bergamote, frais et acidulé. Il vient laver en douceur tous les types de peaux, laissant un parfum frais. La dix-huitième case cache un flacon pompe, de 30ml, de sérum hydratant, à l’eau florale de rose. Un soin bienfaisant, aux extraits de roses, qui vient hydrater efficacement et durablement la peau, la protégeant ainsi de la pollution. Le sérum est à appliquer matin et soir, avant le soin hydratant. Une deuxième crème mains, est à découvrir dans la dix-neuvième case. Un tube de 30ml, au parfum mandarine, qui vient protéger les mains et les parfumer légèrement et agréablement.

La vingtième case contient un tube de 50ml de gommage nutrition éclat. Une formule exfoliante, très douce, qui convient à toutes les peaux. Un soin qui réveille l’éclat du teint, offrant un parfum floral discret. La vingt-et-unième case renferme un tube de 50ml de lait corps hydratant, à l’eau florale de rose. Une crème à la texture fluide et légère, qui pénètre rapidement et non grasse. Très agréable, elle est à appliquer sur une peau propre et sèche, pour un résultat optimum. Une troisième crème mains, au jasmin, cette fois-ci, est à retrouver dans la vingt-deuxième case. La vingt-troisième case recèle un savon duo d’argan exfoliant de 100g. Un grand format, à laisser dans la salle de bain, pour une utilisation à deux fois par semaine. La formule est onctueuse et moussante. Elle est aussi riche en morceaux, pour exfolier la peau et la débarrasser des impuretés et cellules mortes.

Enfin, la vingt-quatrième case cache un sérum perfecteur anti-rides, à la gelée royale et acide hyalurique. Un flacon de 30ml, qui propose une formule fraîche, qui vient hydrater la peau, mais aussi la lifter. Ainsi, la peau est redensifiée et repulpée, pour des rides et ridules atténuées. Un dernier soin parfait, pour prendre soin de soi, avant les fêtes et rayonner !

Le calendrier de l’Avent Féérie végétale, de Fleurance Nature, est très complet et incroyable. Il présente surtout des produits de soin et du maquillage bio et naturels, pour prendre soin de soi, jusqu’à Noël et même après. En effet, tous les produits ne sont pas en petits formats et pourront être utilisés ultérieurement. La boîte est superbe, les produits sains, pour un bien-être plaisant. Tous les produits sont utiles et agréables, permettant de découvrir un bel éventail de produits de la marque. Un joli coffret à s’offrir ou à offrir, qui plaira à coup sûr !

Le deuxième calendrier de l’Avent Fleurance Nature est à retrouver très rapidement, dans la seconde partie !