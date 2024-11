« Glouton a encore faim ! », l’album interactif où le petit monstre dévore les livres

Ah, notre cher Glouton est de retour, et cette fois, il a encore plus faim que jamais ! Impossible de l’arrêter, il ne peut pas s’empêcher de grignoter des livres, page après page, à en perdre son appétit ! Emma Yarlett signe un album jeunesse irrésistible aux éditions Grund, Glouton a encore faim !, où le petit monstre gourmand traverse la ville à la recherche de nouvelles pages à croquer.

Mais cette fois, Glouton ne se contente pas de manger des livres ordinaires. Non, il se dirige tout droit vers une bibliothèque pleine de trésors littéraires ! Nooooooon !

Mais quel livre va-t-il dévorer cette fois : un livre de cuisine pour des recettes inratables, une histoire magique comme Hansel et Gretel, ou encore une comptine dans la ferme de Mathurin ? Le suspense est à son comble, et nous, on court après lui pour l’arrêter avant qu’il ne mange tout !

Glouton a encore faim ! : un monstre gourmand à dévorer avec les yeux !

Ce livre est un vrai régal interactif, avec des surprises à chaque page. On retrouve des découpes ingénieuses et des volets à soulever, où chaque élément du livre s’imbrique de manière ludique. C’est un plaisir de suivre Glouton et de tenter, avec les petits, de le rattraper avant qu’il n’engloutisse une nouvelle histoire.

Chaque page devient un jeu, une chasse aux indices pour découvrir où le glouton a caché son appétit dévorant. Et tout au long de l’album, les petits lecteurs peuvent participer activement : soulever des volets, explorer des découpes et même se demander « Où est Glouton ? » à chaque nouvelle page. Cette interaction permet de renforcer l’attachement à l’histoire tout en cultivant la curiosité des enfants.

Plongez dans une aventure interactive pleine de surprises et de découpes ludiques

Le concept est génial et j’adore toujours autant ! Les livres dans le livre ajoutent un côté vraiment amusant et surprenant à l’aventure. On peut même imaginer que chaque petit volet découvert cache un petit secret ou une petite blague pour les enfants. C’est une manière dynamique et drôle d’aborder la lecture et les histoires. « Glouton a encore faim ! » combine l’humour, l’interaction et une petite dose de suspense, ce qui en fait un album parfait pour les jeunes enfants. En plus, il y a de la tendresse dans l’air : Glouton n’est pas vraiment un monstre effrayant, mais plutôt un petit compagnon attachant, un peu trop gourmand !

Bref, Glouton a encore faim ! est un album qui ravira petits et grands. Les enfants adorent participer à l’histoire et les parents apprécieront cette lecture drôle, tendre et interactive. Si vous cherchez un livre à la fois ludique, captivant et rempli de surprises, vous avez trouvé la perle rare !

Achetez le livre sur Amazon ICI >>