Préparons l’arrivée de Jésus avec le calendrier de l’Avent des Éditions Jésuites !

L’Avent approche, et avec lui, l’excitation des préparatifs de Noël. Mais avez-vous pris un moment pour réfléchir à la vraie signification de cette période ? L’Avent, c’est avant tout une invitation à se préparer à accueillir le petit Jésus. Pour vous accompagner sur ce chemin spirituel, les Éditions Jésuites, avec le Père Manuel Grandin et Mireille D’Acremont à l’illustration, proposent un calendrier de l’Avent unique en son genre.

On oublie trop souvent que la période de l’Avent est surtout synonyme pour les Chrétiens de l’arrivée imminente du petit Jésus. Et c’est pourquoi j’avais envie de présenter un calendrier de l’avent un peu différent cette fois ci, histoire de se reconnecter à l’essentiel.

Un voyage quotidien vers Noël et vers Jésus

Chaque jour, ouvrez une fenêtre et découvrez une prière inspirante en lien avec l’évangile du jour. Ces courtes méditations, conçues par le Père Manuel, sont parfaites pour nourrir votre âme et vous recentrer sur l’essentiel : l’attente joyeuse du Sauveur. En plus, grâce au QR code intégré au bas du calendrier, plongez dans une méditation audio sur prieenchemin.org. Et pour rendre cette attente encore plus active, chaque case propose une action concrète, un petit geste pour soi ou pour les autres.

Par exemple, au jour 1, nous découvrons une prière pour accueillir Jésus dans notre cœur. Au jour 9, nous demandons à Jésus la force de partager notre foi sans crainte. Ainsi, ces instants simples mais puissants transforment chaque journée en une étape précieuse sur le chemin de Noël : attendre patiemment l’arrivée de notre Seigneur.

Une invitation à la veille spirituelle

Le calendrier, tout en carton, déploie une magnifique scène de la crèche : Marie tenant Jésus dans ses bras, Joseph veillant sur eux, l’ange annonciateur et les Rois Mages. Ce visuel empreint de douceur invite à la contemplation et rend l’expérience encore plus enrichissante pour toute la famille.

Ainsi ce calendrier de l’Avent nous invitent surtout à ralentir et à vivre pleinement cette période festive. Lire, prier, méditer, partager… Autant d’actions qui donnent tout son sens à l’Avent et à la célébration de Noël.

Prêts à vivre un Avent différent, centré sur l’essentiel ? Avec ce calendrier à seulement 12€, reconnectez-vous à la plus belle des nouvelles : le Sauveur est né (enfin bientôt en tout cas)!

Acheter votre calendrier de l’Avent sur le site des éditions Jésuites >>