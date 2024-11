J’aime mon corps (tel qu’il est) – Un voyage vers l’acception de soi

Publié aux Éditions Gallimard Jeunesse, « J’aime mon corps (tel qu’il est) » devrait être entre les mains de tous les enfants qui doutent de leurs capacités en permanence parce qu’ils sont mal dans leur peau. Raconté par la professeure en psychologie Phillippa Diedrichs et illustré par Naomi Wilkinson, ce livre raconte l’importance d’accepter son corps tel qu’il est, loin des dictas imposés par la société. Il invite également les jeunes lecteurs à comprendre que leur corps est un atout majeur pour leur créativité.

« J’aime mon corps (tel qu’il est) » – Un livre indispensable



Le livre jeunesse « J’aime mon corps (tel qu’il est) » est un ouvrage essentiel. Il invite les enfants à prendre conscience de la beauté de leur corps et des ressources qu’il recèle. Grâce à Phillippa Diedrichs – qui a également souffert de moqueries sur son apparence – ils auront tout en main pour surmonter ce mal-être qui les ronge. Ce sentiment que leur corps ne vaut rien, alors qu’il est précieux. Pour ce faire, ils devront passer par plusieurs étapes, à commencer par l’acceptation de leur corps.

Et pour l’accepter, il faut qu’ils puissent l’observer et le comprendre : « A ton tour d’aimer ton corps ! ».

Le livre est une véritable bombe d’encouragement. L’auteure ne manque pas d’interpeller le lecteur pour qu’il prenne confiance en lui, avec des phrases percutantes. Les exemples cités résonneront chez tous les enfants, pas seulement pour ceux qui souffrent de leur apparence. Il peut être d’une grande aide pour ceux qui ont tendance à se moquer de leurs camarades, sans mesurer l’impact terrible que cela peut avoir sur eux.

C’est également pour cette raison que tout est narré avec bienveillance, et ce n’est pas si facile à faire.

Accepter son corps, c’est aussi le respecter en l’écoutant, en mangeant sainement et en pratiquant des activités physiques : « Ton corps est un instrument, pas un objet ». Mais aussi en développant son propre style, avec des vêtements que l’on aime. Loin des modèles de beauté imposés par la société. Car c’est cette quête de « l’idéal beauté » qui crée l’isolement et la moquerie.

Les enfants comprendront qu’ils ne sont pas censés rentrer dans des cases !

Le livre jeunesse aborde inévitablement le sujet de la « différence », non seulement physique, mais aussi dans la manière de se comporter et dans les signaux que l’on envoie aux autres. Enfin, la professeure a compris l’importance de consacrer un chapitre entier aux réseaux sociaux, qui peuvent être destructeurs pour les enfants. En particulier à cause de ces corps soi-disant parfaits qui sont montrés en permanence, persuadant les jeunes que c’est ainsi que l’on doit être pour être beau. Et l’on sait à quel point les réseaux peuvent avoir un impact terrible, engendrant isolement, la dépression, et parfois même conduisant au suicide.

Les sujets abordés dans le détail

Le livre est très complet, avec 7 chapitres qui abordent de manière approfondie et cohérente les différentes thématiques. Pour vous en donner un aperçu, voici les titres des chapitres : « Un corps à aimer et à respecter », « Société, culture et « modèles de beauté » », « Prends soin de ton corps, il est unique », « Se comparer aux autres », « les réseaux sociaux », « La relation aux autres » et « Bien s’entourer ».

Pour conclure, il nous est impossible de ne pas évoquer les illustrations de Naomi Wilkinson, qui jouent un rôle essentiel dans l’immersion des enfants dans le livre. Modernes, pop et colorées, elles captivent le lecteur avec des images réalistes, parfois déformées, pour mieux parler aux jeunes. Un travail remarquable, bravo !