La folle et incroyable aventure du Chevalier Léon – Ed. Margot

La folle et incroyable aventure du Chevalier Léon est un album jeunesse, de Vincent Maillé, paru aux éditions Margot, distribué par L’école des loisirs, fin septembre 2024. Une quête pour le jeune Léon, qui rêve de devenir un preux chevalier, et partir au secours de princesses en détresse.

Léon semblait promis à un destin fabuleux dans la chevalerie. Il semblait être voué à de folles aventures et venir au secours des princesses en détresse. Tout cela ne faisait aucun doute pour lui. Ses parents avaient tout fait pour le dissuader de devenir chevalier, mais Léon n’écoutait rien, passant ses journées à manier l’épée. Ainsi, il grandit, persistant dans son entêtement, parlant sans cesse de princesse à sauver. Ses parents en avaient assez. Alors le grand jour arriva. Léon, devenu grand, serra ses parents dans ses bras et harnacha son destrier. Il y eut de la tristesse, dans ces adieux, mais un peu de joie aussi. Les parents, comme les villageois, étaient heureux de ne plus entendre les histoires de Léon.

Léon, devenu grand, part à l’aventure, pour trouver une princesse et la sauver. Mais en chemin, il rencontre un prince transformé en crapaud. Ce dernier lui explique qu’il n’est pas un chevalier. Mais que s’il lui ramène une princesse pour conjurer le sort dans lequel il est prisonnier, alors il l’adoubera. Bientôt, il rencontre Anna, qui dit être une princesse. Elle lui demande de l’aide et commence par passer le balai. Ainsi, Léon, qui voulait devenir chevalier, va, jour après jour, apprendre à tenir une maison, faire à manger… Choses qu’il n’avait jamais faites chez ses parents, tant il se préparait à manier l’épée. L’album est surprenant, présentant des personnages anthropomorphiques et offrant une aventure malgré tout. Léon est rapidement attachant, tendre et à l’écoute, même s’il rêve de grandes aventures. Le récit est rythmé, parfois drôle et souvent plein de tendresse. Le dessin très fin est superbe.

