Magma – Ed. Glénat

Magma est un étrange récit, de Nicolas Bastide, paru aux éditions Glénat, fin septembre 2024. Un album onirique, une quête pour un homme qui va tout tenter pour sauver sa bien-aimée, la ramener d’un étrange coma, tout en explorant le passé sombre d’une jeune fille à qui il est arrivé la même chose.

Par une belle journée, sur la petite île de Core, un couple observe la mer, le paysage. La mère se demande où est passée sa fille. Le père explique que l’ascension n’était pas facile. Mais leur jeune fille a du courage et elle n’est pas une Greenwich pour rien ! La mère confirme qu’elle ne tient pas en place… Alors qu’il est temps de repartir, la mère appelle Sarah, pour qu’elle les rejoigne. La fillette joue entre les rochers et aperçoit un lapin. Elle voudrait lui courir après, l’attraper… Les parents continuent de chercher leur fille. Ils la retrouvent inconsciente, à terre, avec l’arcade en sang. Le père la prend dans ses bras, tandis que la mère part chercher le docteur. Un peu plus tard, lorsque la mère arrive à la maison, avec le docteur, Sarah est réveillée. La fillette raconte son étrange voyage, un endroit merveilleux, aux pierres rouges.

Le récit est étrange, il oscille entre le passé, avec le vécu de Sarah et le présent, avec Mary qui tombe mystérieusement dans le coma. Asiel, qui devait se promener avec elle et son fils, s’en veut. Il prend donc la décision de partir sur le continent, pour tenter de trouver un meilleur docteur. Avant de partir, les parents de Sarah remettent à Asiel le carnet de leur fille. Il se plonge alors dans cette étrange lecture. La bande dessinée révèle un curieux récit, entre la quête d’Asiel, pour sauver Mary, mais aussi l’enquête, pour savoir ce qui s’est passé pour Sarah. Les flashbacks invitent donc à découvrir l’histoire de Sarah, qui a changé depuis son coma… Entre onirisme et réalité, il y a aussi la souffrance d’une jeune fille à découvrir, dans ce récit. La fin est surprenante, elle interroge, car elle reste floue. Le dessin est très plaisant.

Magma est un récit complet onirique, des éditions Glénat. Un album curieux et intrigant qui propose de suivre deux histoires, celle de Sarah, au destin tragique, et celle d’Asiel, prêt à tout pour sauver Mary d’un étrange mal.