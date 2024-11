Goûtez les nouvelles saveurs Spécial Noël d’Air up

Noël arrive à grands pas, et cette année, air up ajoute une touche de magie à vos boissons avec ses nouvelles saveurs spécialement conçues pour les fêtes. Oubliez les boissons classiques : place à l’innovation et à la gourmandise sans compromis ! On vous en dit plus !

On vous avait parlé il y a peu de temps d’Air up et on avait adoré le concept. En effet, Air Up vous donne l’impression de savourer une boisson aromatisée, alors qu’en réalité… vous ne buvez que de l’eau pure ! Et tout cela grâce à votre nez. Ingénieux, non ?

Un Noël revisité avec air up

Noël approche, et avec lui, l’envie de moments chaleureux et réconfortants. Ainsi Air up nous enchante encore une fois avec son tout nouveau « Coffret Joyeux Noël ».

Ce coffret inédit dévoile trois nouveaux Pods qui capturent à merveille l’essence magique de la saison. Tout commence avec Christmas Tree, un parfum boisé et rafraîchissant. Imaginez l’odeur d’un sapin fraîchement décoré ou celle d’une promenade dans une forêt enneigée : chaque gorgée vous transporte instantanément dans l’ambiance féerique des fêtes. Vient ensuite Candy Cane, un véritable clin d’œil gourmand aux célèbres sucres d’orge suspendus aux branches du sapin. Ses notes douces et mentholées évoquent la fraîcheur festive et les souvenirs d’enfance. Enfin, laissez-vous séduire par Winter Apple, une explosion d’arômes réconfortants de pommes chaudes subtilement épicées. Ce parfum rappelle ces desserts maison partagés près du feu, parfaits pour une pause cocooning au cœur de l’hiver.

Le cadeau parfait

Avec ces nouvelles saveurs pour seulement 9,99€, Air up prouve une fois encore que plaisir et bien-être peuvent aller de pair. Chaque pod transforme 5 litres d’eau en une expérience gustative unique, sans sucre ni calorie, et uniquement avec des arômes naturels. Une solution parfaite pour se faire plaisir tout en restant fidèle à ses objectifs de santé !

Que ce soit pour accompagner vos journées bien remplies ou pour savourer un instant de calme en pleine effervescence festive, ces Pods offrent un véritable voyage sensoriel à chaque gorgée.

Le Coffret Joyeux Noël est également une idée cadeau idéale pour surprendre vos proches : original, innovant et parfaitement dans l’air du temps, il séduira petits et grands. Offrir air up et ses pods, c’est inviter à redécouvrir l’hydratation autrement, avec une touche de magie et de modernité. Facile à utiliser et parfaitement dans l’air du temps, il combine plaisir, innovation et bien-être ! Tout pour plaire.

Alors, prêts à vous laisser surprendre par ces nouvelles saveurs ?

Allez sur le Shop d’Air Up >>