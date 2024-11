Les ruines mystérieuses – Ed. Sarbacane

Les ruines mystérieuses est un album jeunesse, de Max Ducos, paru en octobre 2024, aux éditions Sarbacane. Une aventure, pour Octave et ses nouveaux amis, pleine de mystères, d’indices et d’humour, qui les mènera vers des tunnels et des vestiges…

Par un beau matin ensoleillé, dans le vieux château de la Roche-Sardynes, Papi Luc se lamente. Il n’y a plus rien à faire, ils vont devoir vendre le château familial, car il y a trop de travaux à faire et pas assez d’argent ! La maire de Sardynes, téléphone tous les jours à Papi Luc pour acheter le château. Il aimerait faire du monument un hôtel de luxe, loisirs et spa. Octave est triste à l’idée de quitter le château. Puis, il émet l’idée de trouver le passage secret qui mène aux mystérieuses ruines, dont lui parle souvent Papi Luc. Ceci afin de trouver des richesses et sauver le château familial. Mais Papi Luc rappelle qu’il ne s’agit que d’une histoire pour les enfants…

Mais Octave ne compte pas en rester là. Avec l’accord de Mamie Jeanne, il téléphone à Liz et Louis, experts en passages secrets ! Bientôt, les trois enfants se retrouvent et commencent à enquêter, fouiller… Le récit est plutôt bien mené, proposant de suivre ces trois courageux enfants, qui tentent à tout prix de trouver un passage secret, afin de tomber sur des ruines et un trésor. Un butin qui pourrait permettre à la famille de garder le château familial. En effet, il y a aussi la pression du maire et les papiers qui vont être bientôt signés. Il n’y a donc pas de temps à perdre ! L’aventure est entraînante et un peu haletante avec cette épée de Damoclès, pour les jeunes héros courageux. De nombreux rebondissements et l’humour offrent un récit palpitant. Le dessin reste plaisant et coloré, avec un trait fin et énergique.

Les ruines mystérieuses est un album jeunesse captivant, des éditions Sarbacane. Une aventure pleine de mystères et d’humour, pour trois jeunes enfants courageux, qui ne reculent devant rien, pour parvenir à démontrer qu’ils ont raison, mais surtout pour sauver le château familial.