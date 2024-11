Michel & Augustin – Petits sablés à la Raclette IGP

Michel & Augustin est une entreprise et marque française, qui depuis plus de 15 années concoctent de savoureuses recettes. Pour l’hiver qui arrive, la marque propose un peu de réconfort auprès de ses petits sablés à la Raclette IGP, parfaits pour l’apéritif entre amis ou en famille !

Michel & Augustin, marque française, présente de simples et gourmands produits salés et sucrés, suggérant tout le savoir-faire pâtissier. Il y en a donc pour tous les goûts, entre apéritifs, goûters et desserts, entre autres ! Pour cet hiver, la marque propose une nouveauté, une recette en édition limitée, à travers des petits sablés à la Raclette IGP.

Une invitation direction la Savoie, pour se faire plaisir et retrouver l’incontournable fromage de l’hiver. Les petits sablés se présentent bien, proposant des bouchées plaisantes, de petits gâteaux adorables et dorés. Ils présentent bien et se laissent facilement croquer. Au formage de Raclette IGP de Savoie, ils offrent un bon goût de fromage, fondant et fruité. Les sablés sont concoctés en France, avec des ingrédients simples et de qualité, et réhaussés d’ail des ours. Un condiment qui vient relever l’ensemble, pour une bouchée savoureuse, douce et légèrement piquante et florale.

La recette est donc simple. Il y a de la farine française, du bon beurre, des œufs, une pointe de sel de Guérande, du fromage de Raclette et une pointe d’ail des ours. Les sablés sont croustillants et fondants à la fois. Ils suggèrent un moment de plaisir à partager en famille ou entre amis. Ils sont à croquer, à l’apéritif, accompagnant parfaitement toutes les boissons, pour les petits et grands gourmands !

Pour les jours d’hiver qui arrivent, et même pour les fêtes, Michel & Augustin présente une recette gourmande. Une édition limitée, pour des petits sablés à la Raclette IGP et pointe d’ail des ours, offrant des gâteaux pour l’apéritif, croquants et fondants, à partager !