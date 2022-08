Les meilleures offres exclusives de domotiques à ne pas rater

La domotique est l’ensemble des techniques utilisées pour coordonner les fonctions du logement. Quelles sont les meilleures offres de domotique ?

Domotique : profitez d’offres exclusives

À ce jour, la domotique est au centre de l’habitat, et ce, que ce soit en matière de confort, d’énergie ou de sécurité. Elle augmente considérablement le confort du logement tout en assurant la sécurité de tous. Cependant, les gadgets permettant d’obtenir une maison intelligente et autonome coûtent excessivement cher. Heureusement que certaines marques font des promos domotiques pour permettre à tous de bénéficier d’offres exclusives. Retrouvez dans la suite, les différentes offres dont vous pouvez profiter pour donner vie à vos projets domotiques.

Le balai automatique de nettoyage de tapis

Facile à utiliser, ce gadget domotique dispose de rouleaux de brosse à double rotation ramassant les débris. Cette balayeuse compacte et légère peut être utilisée aussi bien à la maison qu’au bureau. Elle est multifonctionnelle et peut être utilisée sur plusieurs types de surfaces. Vous pouvez vous servir de ce balai automatique pour nettoyer vos tapis (tapis à poils courts ou mi-longs) ou les sols durs de votre logement.

Grâce à son épaisseur de 2,5 pouces, vous pouvez nettoyer efficacement les coins inaccessibles comme sous le canapé, sous la bibliothèque, etc. Disponible sur tech-vip en plusieurs couleurs (noir, bleu, rouge et blanc), ce gadget est vendu à 22,20 € au lieu de 44,40 euros. C’est ainsi une offre exclusive que vous ne devez surtout pas manquer, car elle est de courte durée. Hâtez donc les pas pour équiper votre logement connecté avec ce gadget technologique.

La caméra de sécurité IP WiFi Sonoff

Disposant d’une résolution HD 1080P, la caméra Sonoff transmet toujours des images nettes et enregistre des vidéos fluides. Cette création peut pivoter à 360 degrés horizontalement et à 110 degrés verticalement. Elle a ainsi la capacité de couvrir tous les coins de la pièce dans laquelle elle est installée. Comparativement à certains modèles disponibles sur le marché, cette caméra détecte les mouvements et affiche sur-le-champ tous les objets en mouvement.

Par ailleurs, la caméra de sécurité IP WiFi Sonoff est équipée d’une détection sonore. Elle est de ce fait appropriée comme moniteur pour nouveau-né. Si vous souhaitez recevoir des notifications avec un son ou des mouvements, vous pouvez configurer cela via l’application de la caméra. Ainsi, grâce à ce gadget, vous n’êtes plus contraint de surveiller l’application à tout bout de champ. Actuellement, cette invention permettant de sécuriser la maison rapidement et facilement est vendue à moitié prix.

Le mini projecteur portable WEWATCH

Faisant également partie des offres exclusives que vous ne devez pas manquer, ce mini projecteur prend en charge WiFi connexion pour système Android. Il offre la meilleure expérience de vidéo, car il a une résolution native (1920 x 1080P) qui lui permet de projeter des images plus réalistes et ultra précises.

De même, le mini projecteur wewatch a des haut-parleurs offrant de beaux effets sonores. Il est possible de le connecter à un système de cinéma maison pour avoir une meilleure qualité de son via Bluetooth. Ce gadget est vendu avec un câble d’alimentation, un câble HDMI, un câble AV, une télécommande infrarouge ray et un manuel d’utilisation. Vous pouvez de ce fait connecter votre mini projecteur avec TV Box, un ordinateur portatif, une tablette, des haut-parleurs externes et autres.