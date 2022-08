Maison Rivière – Des bocaux gourmands et responsables !

Maison Rivière est une entreprise familiale française qui confectionne des plats cuisinés gourmands et de qualité, depuis 1956. Depuis, la marque française ne cesse d’innover et de préserver les saveurs et textures de tous leurs ingrédients, la gamme Les bocaux gourmets vient répondre à la demande des clients…

Depuis 1956, Maison Rivière, entreprise familiale et française, mijote des plats cuisinés de qualité gourmands, dans son atelier de Castelnaudary. La gamme Les bocaux gourmets enchante les papilles depuis le début de l’année. Un savoir-faire familial qui se retrouve en bocal, au travers de plats préparés. Il y a six recettes à déguster et découvrir, pratiques à réchauffer au micro-ondes, pré-cuites à la façon vapeur afin de préserver le goût authentique des saveurs et textures.

Aussi, pour la rentrée, afin de manger sain, bon et français, France Net Infos vous propose de découvrir ces bocaux gourmets, parmi lesquels la Tajine de poulet citron confit & pommes de terre. Un repas complet, une portion pour une personne, de 300g, constituant ainsi un plat équilibré entre nutrition et goût. La Tajine de poulet est une belle invitation au voyage culinaire, proposant un déjeuner avec des notes de soleil. Il s’agit d’un sauté de poulet, accompagné de carottes, d’olives, de citron confit, pour un petit goût acidulé, de gingembre et de plusieurs épices, éveillant les papilles. Des pommes de terre fondantes sont ajoutées à la tajine, qui offre une pause gourmande et savoureuse, promettant de s’évader et cela même au bureau !

Blanquette de dinde et riz complet, Cassoulet au porc et légumes frais, Tajine de poulet citron confit et pommes de terre, Saucisse de Toulouse et lentilles cuisinées, Poulet Basquaise au piment d’Espelette et Ravioli au bœuf sauce tomate mijotée sont les six recettes à savourer et découvrir. La gamme Les bocaux gourmets se présente dans des bocaux en verre, faciles d’emploi et rapides à chauffer au micro-ondes. Ces bocaux sont responsables, réutilisables et recyclables, offrant de délicieuses recettes faites avec de la viande française, de bons produits, confectionnées sans arômes artificiels, sans colorants, ni conservateurs.

Maison Rivière entreprise française et spécialiste de la cuisine de terroir, offre à découvrir et savourer, une gamme de délicieuses recettes, conditionnées dans des bocaux en verre, responsable, réutilisables et recyclables. Des plats sans colorants, sans arômes et sans conservateurs, à faire réchauffer au micro-ondes et à déguster.

