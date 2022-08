Le festival Saint Jazz Cap Ferrat fête son dixième anniversaire du 11 au 13 août

Du 11 août au 13 août, le festival Saint Jazz Cap Ferrat fêtera ses dix ans. Né sous l’impulsion du regretté Marc Peillon et parrainé par André Ceccarelli, il a accueilli de très nombreux artistes : Rhoda Scott, Manu Dibango, Stacey Kent, Richard Galliano, Didier Lockwood, Robin McKelle, Manu Katché, Youn Sun Nah, Biréli Lagrène, jacky Terrasson, Jean-Jacques Milteau pour ne citer qu’eux. Pour cette édition anniversaire, un très beau programme attend les amateurs de musique et de jazz, dans le cadre enchanteur du Jardin de la Paix, abrité de pins et bercé par la mer.

Jeudi 11 août

20h30 : le sextet Yusan ouvrira le festival et fera voyager le public avec son jazz teinté de musiques caribéennes, de rythmiques africaines, en passant par la chanson, les sonorités gospel et les musiques urbaines.

21h40 : le saxophoniste Stefano di Battista interprètera les thèmes du célèbre compositeur italien Ennio Morricone.

Vendredi 12 août

20h30 : après son passage très applaudi au Nice Jazz Festival au mois de juillet, Anne Paceo sera de retour sur la Côte d’Azur avec sa nouvelle création « S.H.A.M.A.N.E.S ».

21h40 : Vincent Peirani sera en trio avec le guitariste Federico Casagrande et le batteur Ziv Ravitz.

Samedi 13 août

20h30 : la chanteuse Laura Prince, née d’un père Togolais et d’une mère Française, viendra présenter ses titres aux influences multiples.

21h40 : Erik Truffaz quartet clôturera cette 10ème édition. Il présentera son nouvel album. “Nous avons confié les clés à Arthur Hnatek et lui avons demandé de composer le matériel de base sur lequel le quartet a pu travailler le son, arranger puis déranger les éléments”, a-t-il déclaré. Un beau projet à découvrir dans le magnifique cadre du Jardin de la Paix.

Les Tarifs :

chaque soirée : 35 euros / 30 euros (moins de 15 ans)

Pass trois soirées : 95 euros / 75 euros (moins de 15 ans)

Partenaires billetterie : Fnac, Carrefour, Géant, système U, Intermarché.

Pour plus de renseignements : www.saintjeancapferrat-tourisme.fr