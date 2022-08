Dis, pourquoi les espèces disparaissent ? est un nouvel album jeunesse percutant, des éditions Delachaux et Niestlé, en avril 2022. Un documentaire, de David et Oliver West, saisissant, pour les jeunes lecteurs à partir de 6 ans, qui invite à comprendre comment les espèces évoluent, ce qu’est une extinction, la biodiversité…

C’est par un sommaire coloré et assez complet, que débute l’ouvrage. Il est, tout d’abord, expliqué aux enfants, que la vie sur Terre existe depuis des milliards d’années. Aussi, à mesure que la planète change, la vie évolue. Des espèces disparaissent tandis que d’autres apparaissent. En effet, au cours des 500 derniers millions d’années, la vie sur la Terre a connu cinq extinctions massives. Il s’agit d’un évènement au cours duquel une grande partie des espèces animales et végétales disparaissent sur une courte période. Par exemple, il y a 66 millions d’années, l’extinction Crétacé-Paléogène a fait disparaître les dinosaures. Aujourd’hui, l’être humain a apporté tellement de bouleversements à la planète qu’il est en train de provoquer une sixième extinction massive…

Le documentaire est intéressant à découvrir, un peu effrayant, de par le fait de savoir et de confronter les jeunes lecteurs à la réalité, que l’être humain est responsable de la sixième extinction de masse qui est en train de se produire. Cependant, tout est très bien expliqué, avec des phrases courtes, des mots plus gros et interpellant que d’autres, des explications, définitions et exemples. A chaque page des illustrations captivent les enfants, qui veulent forcément comprendre et en savoir plus. L’album vient répondre à beaucoup de questions entre l’évolution des espèces, l’habitat naturel, la surpêche, la pollution, le plastique, le climat, les espèces invasives… Le cœur de ce documentaire reste, à travers tout cela, la disparition des espèces, sujet fortement lié au réchauffement climatique. Sujet d’actualité qui est ici expliqué aux jeunes, permettant aussi de les sensibiliser.

Dis, pourquoi les espèces disparaissent ? est un documentaire surprenant, bien mené et tristement réaliste, des éditions Delachaux et Niestlé. Un album qui vient expliquer efficacement aux plus petits les concepts des grands, autour de l’environnement, de la protection des espèces, de la pollution, de la biodiversité, de l’extinction…

