Les météores – Histoires de ceux qui ne font que passer est un roman graphique, de Jean-Christophe Deveney et Tommy Redolfi, paru aux éditions Delcourt, en octobre 2024. Un récit choral sensible et poignant qui plonge les lecteurs dans un paysage de fin du monde…

En regardant les voitures défiler, depuis un pont, un homme se confie. Il explique que lorsqu’il était petit, son père l’emmenait ici, pour regarder les bagnoles. C’était leur sortie du samedi, jusqu’à ce qu’il se barre ! L’autre homme pensait que son beau-père était chiant… Le premier revient sur son histoire, affirmant que regarder filer les voitures pendant une heure, il y avait plus excitant ! Le deuxième homme suggère que le père faisait ça, parce qu’il pensait déjà à se tailler. Le premier affirme que ça ne donnait pas cette impression. Même sans cela, il aurait fini par quitter la famille. En fait, il espérait peut-être qu’il se passe un truc, un accident, un crash, ou quelque chose qui changerait de l’ordinaire. Le deuxième homme comprend cette pensée. Il pense même qu’il suffirait de pas grand-chose pour que cela arrive… un caillou, un bout de métal…

L’album, au format à l’italienne, offre une immersion dans des récits empreints de poésie et de réflexion. L’ouvrage explore les vies éphémères de personnages marginaux, ces météores qui traversent le monde sans y laisser de traces durables. À travers des histoires courtes, le quotidien se mêle à l’extraordinaire, dévoilant des instants suspendus, parfois lumineux, souvent mélancoliques. Le dessin, en noir et blanc, joue sur les ombres et la lumière pour accentuer l’atmosphère onirique et introspective de l’œuvre. Chaque page semble inviter à une pause, un regard plus attentif sur ce qui échappe habituellement à l’œil. Avec une sensibilité rare, cette bande dessinée interroge le sens de l’existence et la manière dont chaque individu marque, ou non, son passage dans le monde. Une œuvre contemplative, riche en émotions et en subtilité​.

