Mon petit Père Noël – Ed. Grasset

Mon petit Père Noël revient dans une nouvelle édition, aux éditions Grasset, depuis fin octobre 2024. Un bel album de Gabrielle Vincent, la maman d’Ernest et Célestine, qui conte la magie de Noël, à travers un récit touchant, entre douceur et émotion.

C’est le 24 décembre, dans l’après-midi. Sur les nuages, un petit homme, habillé de rouge et portant une belle barbe blanche, saute en parachute. Dans une clairière enneigée, une petite fille voit cette personne descendre du ciel. Elle semble avoir reconnu la personne. Elle est stupéfaite. Le petit Père Noël, souriant, descend tranquillement du ciel, avec son drôle de parachute. Il atterrit près de la petite fille. Elle lui explique qu’elle l’a vu, qu’il est descendu du ciel. Elle affirme même qu’il est le vrai Père Noël ! Le petit bonhomme habillé de rouge affirme que non, puisqu’il n’a rien ! La fillette est surprise…

L’album est une œuvre empreinte de tendresse et d’originalité, qui réinvente l’esprit de Noël avec une sensibilité touchante. À travers un récit proche de la bande dessinée, l’histoire met en scène la rencontre entre une fillette généreuse et un Père Noël à l’envers, où celui qui est censé offrir se retrouve à recevoir. Avec humour et délicatesse, l’ouvrage explore les thèmes du partage et de la bonté désintéressée, porté par des dialogues doux et poétiques. Les dessins minimalistes mais expressifs, typiques de Gabrielle Vincent, ajoutent une profondeur émotionnelle à chaque scène. Une lecture qui émeut et invite à repenser les valeurs de Noël​, pour les jeunes lecteurs.

Mon petit Père Noël est une réédition de l’album jeunesse, de Gabrielle Vincent, des éditions Grasset jeunesse. Une histoire simple et pleine de tendresse, entre douceur et émotion, avec la rencontre improbable d’une fillette et du Père Noël, qui descend du ciel, les mains vides.