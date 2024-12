Sublimez vos fêtes avec un maquillage pailleté et glamour

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion parfaite pour briller de mille feux. Optez pour un maquillage scintillant et sophistiqué grâce à une sélection de produits qui sublimeront votre look tout en douceur !

Pour un teint lumineux

Commencez par une base parfaite avec la Glow Screen de Supergoop !, une crème solaire hydratante qui offre une protection SPF, tout en apportant une touche éclatante au visage. Pour illuminer et sculpter vos traits, l’enlumineur poudré Champagne de T.LeClerc est l’allié idéal. Sa texture fine et ses reflets dorés ajoutent une luminosité naturelle au teint.

Pour des yeux captivants

Pour des paupières pétillantes, appliquez l’ombre à paupières fondante à l’extrait d’huile de chanvre, teinte 001 Taupe Quartz de Éclo. Sa texture crémeuse et sa teinte subtilement irisée rehaussent le regard en un clin d’œil. Complétez avec la palette d’ombres à paupières 02 Tons Chauds de Innoxa Paris pour créer des dégradés chaleureux et élégants, tout en restant scintillants !

Pour une touche audacieuse, misez sur l’eyeliner adhésif Duo qui garantit une application rapide et sans bavure, et intensifiez votre regard avec les faux cils Ardell Runway Shimmer, ornés de strass pour un effet éblouissant et captivant.

Pour des lèvres éclatantes

Terminez avec l’Absolu Gloss Sheer de Lancôme, couleur étincelante. Ce gloss subtilement pailleté habille vos lèvres d’une brillance raffinée, parfaite pour les soirées festives. Un gloss en édition limitée, pour ce Noël, avec une teinte exclusive !

Cette sélection, alliant élégance et praticité, vous permettra de rayonner tout au long des fêtes, et plus encore. Elle invite à oser le maquillage pailleté, très tendance, et laisser votre charme illuminer la piste de danse !