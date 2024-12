Michel & Augustin – Des biscuits festifs pour un apéritif gourmand

Pour les fêtes de fin d’année, Michel & Augustin propose une sélection de biscuits savoureux et originaux, parfaits pour régaler vos invités lors d’un apéritif convivial. Avec des ingrédients soigneusement sélectionnés, ces créations allient authenticité et plaisir gourmand et équilibré.

Des petits sablés au caractère affirmé

Les petits sablés Ossau-Iraty AOP sont une véritable invitation à découvrir les saveurs du terroir basque. Leur goût intense et fondant séduira les amateurs de fromages de caractère. Accompagnés d’un verre de vin blanc ou d’une coupe de champagne, ils promettent un moment de dégustation raffiné.

Une touche épicée et méditerranéenne

Pour les amateurs de saveurs relevées, les petits biscuits au chorizo d’Espagne et paprika apportent une note chaleureuse à votre table. Ces bouchées croustillantes et légèrement épicées sont idéales pour réchauffer l’ambiance et titiller les papilles.

Les petits beurres à la feta AOP de Grèce et aux herbes de Provence incarnent quant à eux l’élégance méditerranéenne. Avec leur mariage subtil entre la douceur de la feta et le parfum des herbes aromatiques, ils offrent une expérience gustative délicate et ensoleillée.

Des feuilletés ultra croustillants

Enfin, laissez-vous tenter par les feuilletés au sel de Guérande IGP et graines de moutarde. Leur texture aérienne et leur goût délicatement salé en font une option irrésistible pour apporter une touche croustillante à votre apéritif.

Michel & Augustin sublime les traditions culinaires avec des produits authentiques et festifs. Grâce à cette sélection variée, vos apéritifs de fin d’année seront aussi équilibrés que gourmands. Ils sauront plaire à tous les convives, petits et grands gourmands !