La 3e kamera – Ed. Glénat

La 3e kamera est un bel album de Cédric Apikian et Denis Rodier, paru aux éditions Glénat, en octobre 2024. Une bande dessinée qui présente un récit fictionnel puissant, basé sur des faits historiques, présentant la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Aux environs de Berlin, mi-avril 1945, l’Armée Rouge encercle la capitale du Reich. Des canons font feu, des bombardiers lâchent leurs bombes, des chars avancent, des missiles sont lancés… La ville est en ruine, dévastée, à feu et à sang. Des hommes courent dans les rues détruites, ils semblent fuir. D’autres se réjouissent et veulent savourer ce jour de vengeance. 20 avril 1945, à Berlin, de jeunes promus font face à un gradé. Il semble les rassurer affirmant qu’il possède un nouveau médicament pour sauver le Reich ! Il désigne un jeune garçon et lui demande son nom et son âge. Le jeune garçon répond qu’il s’appelle Gustav Müller et qu’il a 16 ans. A côté d’eux, un homme avec une caméra filme la scène et fait un gros plan. Un autre homme reprend Frentz, le caméraman. Il ne veut pas qu’il filme pour rien !

L’album plonge le lecteur dans le Berlin de 1945, au cœur du chaos de la chute du IIIe Reich. Le récit suit une enquête haletante autour des « 3e caméras » utilisées clandestinement par certains reporters allemands pour documenter des moments non contrôlés par la propagande nazie. Ces appareils deviennent un enjeu crucial pour les Alliés, particulièrement dans le contexte des procès de Nuremberg, car ils pourraient révéler des preuves accablantes des atrocités du régime. L’intrigue, entre fiction et réalité historique, se tisse habilement autour d’une galerie de personnages complexes dont les destins se croisent dans un Berlin en ruines. La tension palpable, amplifiée par un scénario bien rythmé. La richesse narrative est complétée par un dossier historique qui ancre davantage l’histoire dans son contexte. Le dessin est particulièrement saisissant, conférant une atmosphère sombre et réaliste. Chaque planche retranscrit le désordre, l’insécurité et la tension, ajoutant une dimension visuelle captivante au récit.

La 3e kamera est un bel et riche album des éditions Glénat. Une œuvre immersive et poignante pour les amateurs d’Histoire et de bande dessinée dramatique, qui offre un retour peu connu sur les reporters du IIIe Reich, des soldats-photographes. Un dossier historique détaillé complète l’ouvrage.