La reine des neiges – Le vrai conte d’Hans Christian Andersen ! Éditions Jungle

Lorsque La reine des neiges kidnappe le meilleur ami de Gerda, celle-ci part pour une longue aventure à sa recherche. Mais, sait-elle que ce qui a provoqué sa disparition et son changement, n’est autre qu’un miroir démoniaque brisé ???

Une aventure jeunesse dans un écrin magnifique, poétique, pour une histoire jeunesse, complète et hivernale.

À retrouver aux Éditions Jungle depuis le 28 novembre 24.(+8)

Le décor :

Perchée dans un grand arbre majestueux, une petite chouette se repose de son voyage interminable. Il fait froid, et voler à travers les sept continents est particulièrement fatigant. Mais, tout à coup, c’est un grand-duc, qui se pose près d’elle, inquiet, de la voir seule sur cette branche.

Ils commencent une petite discussion, où l’immense rapace apprend que cette petite chouette voyage afin de récolter des histoires d’humains à travers le monde !

Et cela tombe bien, elle en a justement une qu’elle a apprise d’un humain vivant en Suède d’où elle revient tout juste. Un certain Hans Christian Andersen !!

Aussi, le Grand Duc décide d’écouter cette histoire de La reine des neiges, malgré ses réticences par rapport aux humains. Mais comme ce n’est pas une histoire de pouvoir, mais juste de deux enfants d’origine modeste, il est prêt à se laisser conter ce récit d’aventures et d’amitié !

Tout commence chez le diable !! Cet être maléfique décide de créer un miroir diabolique pour montrer le vrai visage du monde dans toute sa laideur ! Ses élèves le suivent autour de la Terre pour s’amuser et se moquer de tout ce qu’il croise …. Malheureusement, l’un d’eux lâche le miroir qui tombe sur la plus haute montagne de la Terre en se brisant en des milliers de morceaux. Les plus gros tombent plus bas. Tandis que les plus minuscules s’envolent dans le ciel.

L’un d’eux tombe dans l’œil de Kay, un petit garçon dont l’amitié indéfectible avec Gerda, sa voisine, va se voir dégradée au fil du temps…..

Le point sur la BD :

Cécile Chicault revient nous émerveiller, en adaptant le fameux conte de La reine des neiges de Hans Christian Andersen. Nous l’avions découverte avec son interprétation scénaristique et graphique du titre Peau d’âne dont l’édition était magnifique. Elle réitère grâce aux Éditions Jungle, avec une couverture texturée et brillante, que l’on ne voit pas sur cette photo de présentation. Ses graphismes mêlent le charme des vieux livres de contes à la modernité et la poésie de sa vision.

Cette reine des neiges, pour ceux qui se poseraient la question, n’a aucun rapport avec le dessin animé produit par une grande production bien connue. Ici, on parle d’une amitié indéfectible, d’un diable farceur, et d’un voyage fantastique à travers plusieurs étapes aux créatures de légendes ! Le récit s’entrecoupe entre magie et témérité de la jeune protagoniste qui souhaite retrouver son jeune ami. La narration par deux rapaces nocturnes, une chouette et un hibou majestueux, donne un air rassurant et bienveillant à la lecture.

La conclusion :

Un conte intemporel, aux multiples rencontres magiques, dont on ne connaissait pas vraiment le récit. Grâce à l’autrice, et aux Éditions Jungle, La reine des neiges tirée de son conte original prend un tout autre visage. L’histoire complète nous entraîne dans différentes aventures au fil de temps. Et nous prouve que la véritable amitié est une institution volontaire et pure. Une de celles qui permet de ne pas tomber dans l’oubli, qui nous sauve malgré tous les dangers que nous traversons !!! Superbe leçon de morale et magnifique adaptation !