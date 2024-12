Océans – Un livre découpé des éditions Glénat jeunesse

Océans est un bel et grand album jeunesse, de Gail Armstrong, paru aux éditions Glénat jeunesse, fin octobre 2024. Un livre animé, aux pages découpées, qui invite les jeunes lecteurs à découvrir les secrets des profondeurs des mers et des océans.

La couverture découpée invite rapidement les enfants à explorer la suite. C’est un sommaire qui débute l’ouvrage, proposant de découvrir plusieurs lieux, sur la planète bleue. Un paragraphe, un brin poétique, explique que sous mille nuances de bleu règne un univers quasiment inexploré. En effet, les mers et les océans se révèlent immenses, mais également très étranges, avec des coins très reculés. De leur surface aux profondeurs abyssales, ils abriteraient entre 50 à 80% de la vie de notre planète. Les activités humaines sont une menace pour cet écosystème indispensable à la survie de tous. Aussi, il est nécessaire de mieux comprendre les mers et les océans, afin de pouvoir les préserver.

Grâce à son approche documentaire ludique, l’album offre une plongée captivante. Un univers fascinant se dévoile, en commençant par explorer le littoral. Chaque lieu se trouve soigneusement décrit à travers des informations claires et enrichissantes, accompagnées de volets à soulever qui dévoilent des secrets cachés. Les mangroves, la forêt de kelp, les récifs coralliens, les abysses et les eaux polaires sont autant d’écosystèmes présentés, tout comme les phénomènes naturels tels que les marées et les vagues. Le livre sensibilise également à l’impact environnemental en évoquant la transformation de l’océan en une « poubelle ». À travers des pages qui se déploient pour offrir des scènes en 3D, il capte l’attention tout en éduquant les jeunes lecteurs. Le graphisme, moderne et détaillé, se distingue par des découpes élégantes. Le trait précis enrichit l’expérience visuelle, rendant l’exploration encore plus immersive et engageante.

Océans est un bel album-documentaire des éditions Glénat jeunesse. Il propose une plongée de papier dans les mers et océans du monde. Un magnifique livre animé en trois dimensions, entre découpes des pages et flaps à soulever. Il propose de découvrir les secrets des mers et océans, tout en sensibilisant les enfants à la sauvegarde de notre planète.