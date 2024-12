La horde du contrevent – Alticcio

Alticcio est le quatrième tome de la saga La horde du contrevent, des éditions Delcourt, paru en octobre 2024. Une bande dessinée d’Eric Nenninot, adaptée du roman éponyme, offrant un récit étouffant, entre action, aventure et mêlant ici intrigue politique.

Aberlaas, extrême-aval, quartier des aéromaîtres. Une éolienne émet un message, avec ses palmes. Oroshi constate qu’il ne s’agit pas d’un code de l’Hordre. Le vieil homme à ses côtés confirme qu’il doit s’agir d’une communication privée, sans doute un hordier et son maître. La jeune femme reste curieuse et demande pourquoi un hordier voudrait-il cacher des informations à l’hordre. Le vieil homme explique que l’hordre n’est pas une entité faite d’un bloc. En effet, il y a toujours eu des tensions en son sein. Les désaccords sur les formes de vent, alors qu’ils sont les plus bruyants, sont loin d’être les plus importants. Tous ne sont pas d’accord sur le rôle des hordes. Certains affirment même, en secret, qu’elles ne devraient pas exister. Ils pensent que ce qui se trouve en extrême-amont doit rester à jamais inconnu. Les aéromaîtres et les érudits dédient leur vie à la connaissance.

La suite tant attendue de la série poursuit le voyage initiatique de la Horde, plongée dans des vents contraires où l’endurance et l’esprit de groupe sont mis à rude épreuve. L’intrigue, toujours riche en tension et en symbolisme, capte l’attention grâce à une narration ciselée et un rythme parfaitement maîtrisé. Les dialogues, empreints de philosophie et de poésie, ajoutent une profondeur rare aux personnages, renforçant leur humanité face aux défis extrêmes. La bande dessinée ne se contente pas d’avancer l’histoire, elle élève également les enjeux émotionnels, politiques et spirituels. Quant au dessin, il impressionne par son dynamisme et sa précision. Chaque planche offre un souffle visuel, où les nuances des éléments naturels et la force des personnages se conjuguent pour magnifier l’univers graphique de cette adaptation. Une véritable immersion dans un monde où la tempête devient art.

Alticcio est le quatrième tome, tant attendu de la saga La horde du contrevent, des éditions Delcourt. Un album captivant et bien mené, qui présente la horde confrontée à des enjeux de pouvoir et de politique, à travers une mission particulière.