Le Dictionnaire du sang de Jean-François Schved

Une ode poétique à l’élixir de vie – Dans les veines de notre imaginaire, comme dans les tréfonds de notre histoire, le sang s’écoule, fil rouge d’une existence collective marquée par des batailles, des découvertes et des rêves. Jean-François Schved, médecin émérite et conteur passionné, nous convie à un voyage unique à travers les multiples visages de ce fluide universel dans Le Dictionnaire du sang, publié aux éditions L’Harmattan.

Une exploration à la croisée des chemins

Ni traité médical, ni simple ouvrage encyclopédique, ce dictionnaire hors norme s’apparente à une mosaïque d’histoires où science et arts se confondent. À travers cent articles, Schved illumine le sang sous ses formes les plus diverses : des mystères de la transfusion sanguine aux vers enflammés des Fleurs du mal de Baudelaire, des avancées scientifiques aux légendes vampiriques qui peuplent nos récits nocturnes.

Le lecteur est invité à papillonner, à plonger dans une peinture historique ici, à suivre une anecdote scientifique là-bas, ou encore à se délecter de récits littéraires où le sang devient le parfum d’un balcon baudelairien ou la teinte dramatique des champs de bataille.

La science au service du récit

Jean-François Schved, fort de son expertise en hématologie, éclaire le lecteur sur la complexité du sang : tissu liquide énigmatique, où dansent cellules et plasma au gré d’interactions millénaires. Il nous dévoile des épisodes fascinants, tels que la découverte de la circulation sanguine au XVIe siècle, ou les drames du sang contaminé qui résonnent encore dans nos mémoires collectives. Pourtant, l’auteur ne s’arrête pas à la rigueur scientifique ; il embrasse la symbolique et le langage, révélant comment le sang s’infiltre jusque dans nos expressions quotidiennes : sang d’encre, sang-froid, ou encore pur-sang.

Le sang, miroir des arts et de l’humanité

Le sang, cet insaisissable fluide, a imprégné la littérature, le cinéma, et les arts plastiques. De l’assassinat tragique de Jules César aux éclaboussures théâtrales du Psychose d’Hitchcock, chaque représentation s’accompagne d’une réflexion sur sa couleur, sa texture, son essence. Schved s’attarde aussi sur des œuvres où le sang devient un acteur à part entière, comme dans les fresques mythologiques ou les romans fantastiques.

Une invitation à l’émerveillement

Le Dictionnaire du sang transcende les catégories habituelles. C’est une œuvre protéiforme, qui se lit comme une anthologie de contes, une chronique historique et une exploration poétique de l’âme humaine. Jean-François Schved nous offre ici un livre qui parle autant au cœur qu’à l’esprit, accessible autant aux érudits qu’aux curieux.

Ce dictionnaire, qui n’en est pas vraiment un, est une célébration de la vie, dans tout ce qu’elle a de vital et de fragile. Il rappelle que le sang, qu’il irrigue nos corps ou nos pensées, est le fil conducteur de notre humanité. Que vous soyez passionné de science, amoureux des arts, ou simplement curieux de découvrir la richesse insoupçonnée d’un thème universel, laissez-vous transporter par cette fresque littéraire et savante où chaque page saigne de génie et de beauté.

Le site de l’auteur.