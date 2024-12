West Fantasy – L’Orc, le banquier et l’assassin – Éditions Oxymore

Partagez





Quatrième totem et avant-dernier, de ce West Fantasy. « L’Orc, le banquier et l’assassin », plonge ses racines dans la colonisation de l’Amérique du Nord , et l’avènement des chemins de fer !



Lorsqu’un banquier s’enrichit sur le dos des meurtres qu’il planifie, afin de gagner les Terres des sauvages, et leurs totems elfiques, il se prend pour Dieu ! Mais pas pour longtemps, car c’est Dieu lui-même qui lui envoie son ange le plus dévastateur et pourtant le plus charmant : Sœur M. Couplé à un Orc du nom de Yaretsi, leur mission est d’éliminer ce faux Dieu aux airs de diable, qui ne sort jamais de son train maudit !!!

À retrouver aux Éditions Oxymore depuis le 20 novembre 24.(+14)

Le décor :

Un quartier malfamé de Boston…

Des hommes interrogent sauvagement une bonne sœur. Pendant qu’elle prétexte avoir suivi une brebis égarée afin de la remettre dans le droit chemin, ses mains, attachées derrière son dos, commencent le travail. Les bandits craignent cependant qu’elle soit envoyée par un ordre bien particulier que tout le monde craint.

L’ordre de Sainte Catherine forme en effet, de sacrées tueuses professionnelles depuis leur plus jeune âge, jusqu’à leur mission finale… Mais, Sœur M. , attachée, là, sur sa chaise, est bien plus maligne que tous ​ces blaireaux réunis !!!

Elle commence par profiter de l’attrait pour l’or de son bourreau, pour l’empoisonner. Puis, profite du marasme occasionné par ce pauvre corps qui chute sur le sol, en bavant comme une limace, pour se dégager de ​ses liens et annihiler tout ce qui l’entoure. Tous sauf un, qui doit la mener vers celui qu’elle visait depuis le début : un leprechaun proxénète !!!

Malgré ses propositions alléchantes pour éviter la mort, il se retrouve à manger du plomb !!! Car, Sœur M. ne fait pas dans la dentelle, ni dans la pitié !! Elle est la main de Dieu qui juge et punit inévitablement, à chaque mission.

Et la prochaine l’entraîne sur les traces du banquier. Un magnat puisant la plupart de ses fonds dans la construction d’un chemin de fer, et différents commerces crapuleux. Tout en écrasant les vies qui entravent son chemin…

Le point sur la BD :

On retrouve, comme à l’habitude, un personnage du tome précédent ! Ici, c’est l’Orc alcoolo et latino, au langage franc et fleuri, Yaretsi qui vient donner main-forte à une protagoniste pour le moins détonnante.

Une jeune bonne sœur, qu’Olivier Peru, transforme en une meurtrière expérimentée. Et, formée pour tuer depuis son plus jeune âge. La narration de son histoire nous plonge dans ses pensées les plus paradoxales pour poser un dilemme tout au long du récit à propos du bien et du mal. En toile de fond, toujours un West Fantasy, et une période de la colonisation des Terres par l’essor des chemins de fer. Un moment clé de l’histoire américaine, où la spéculation financière et territoriale, rime souvent avec meurtres en masse des peuples originaires, ici représentés par les elfes et les centaures. Et manigances financières !

L’immensité des terres sauvages et la représentation de cette colonisation, par Simone Buonfantino, frise même un style graphique plutôt steampunk, qui ajoute à l’originalité de de tome publié aux Éditions Oxymore.

La conclusion :

Un quatrième totem particulièrement fascinant pour un West Fantasy au féminin ! Dynamique, comme à l’habitude. Mais cette exploration religieuse du bien et du mal, à travers la protagoniste principale, prend une dimension plus philosophique et psychologique. Une plongée au cœur de la nature humaine, de ses péchés, et de ses excès. Teinté d’une courte amitié entre deux êtres que tout oppose à retrouver aux Éditions Oxymore. Un de mes tomes préférés !!!

PS :J’espère qu’on aura la chance d’avoir une intégrale complète de cette excellente série !